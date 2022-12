Χάος στο Μπουένος Αϊρες: Διέκοψαν την παρέλαση του θριάμβου και φυγάδευσαν τους διεθνείς με ελικόπτερα

Πέντε εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν στους δρόμους του Μπουένος Αϊρες την Τρίτη για να χαιρετίσουν τους διεθνείς τους παίκτες που κατέκτησαν το Μουντιάλ, αλλά η παρέλαση του θριάμβου είχε άσχημη κατάληξη.

Ενας 24χρονος σκοτώθηκε όταν έπεσε από οροφή και ένα πεντάχρονο αγόρι βρίσκεται σε κώμα καθώς το χτύπησε ένα κομμάτι μάρμαρο που ξεκόλλησε από ένα μνημείο μέσα στον απίστευτο συνωστισμό.

Η παρέλαση, που αναμενόταν να διαρκέσει οκτώ ώρες, διακόπηκε όταν δύο άνδρες πήδηξαν από γέφυρα μέσα στο ανοικτό λεωφορείο της ομάδας και οι παίκτες συνέχισαν τη διαδρομή με… ελικόπτερα για λόγους ασφαλείας.

Τα ελικόπτερα έκαναν κύκλους πάνω από την πρωτεύουσα και η Γκαμπριέλα Τσερούτι, εκπρόσωπος του προέδρου της Αργεντινής, έγραψε στο Twitter: «Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές πετούν κατά μήκος της διαδρομής που ακολουθούσαν, επειδή ήταν αδύνατο να συνεχίσουν οδικώς με την έκρηξη της ευτυχίας. Ας συνεχίσουμε να γιορτάζουμε ειρηνικά και ας τους δείξουμε την αγάπη και τον θαυμασμό μας».

