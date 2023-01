Χάος στις ΗΠΑ: Καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν 33.000 πτήσεις λόγω βλάβης σε ηλεκτρονικό σύστημα

Χάος επικράτησε για μερικές ώρες την Τετάρτη, σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ, καθώς σταμάτησε να λειτουργεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), με αποτέλεσμα να καθηλωθούν στο έδαφος όλα τα αεροσκάφη.

Η αιτία της βλάβης, που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, δεν ήταν ακόμα γνωστή το πρωί της Τετάρτης, ενώ οι αρχές εξέταζαν ακόμα και το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης.

Συνολικά 32.578 πτήσεις καθυστέρησαν εντός των ΗΠΑ ή ενώ εκτελούσαν δρομολόγια προς ή από τη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Παράλληλα, ακυρώθηκαν άλλες 409 πτήσεις εσωτερικού ή δρομολόγια αεροσκαφών προς ή από τις ΗΠΑ.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, η FAA έδωσε ξαφνικά εντολή να παραμείνουν στο έδαφος όλα τα αεροσκάφη, ανακαλώντας μνήμες από το «μαύρο» πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, όταν είχε συμβεί το ίδιο.

Ο Τζο Μπάιντεν διέταξε την άμεση διεξαγωγή έρευνας.

Οι αναχωρήσεις πτήσεων από τα αμερικανικά αεροδρόμια άρχισαν σταδιακά να αποκαθίστανται λίγο μετά τις 9 το πρωί (ώρα Ουάσινγκτον) όταν το σύστημα άρχισε να επανέρχεται. Ομως, θα χρειαστούν ώρες για την επιστροφή στην κανονική ροή των πτήσεων.

#BREAKING The FAA has grounded all departing flights in the U.S. until 9AM as they rush to get their systems back up and running. At Logan Airport delays just jumped to 134 flights & there are thousands of delays nationwide. I’m live with updates #7News pic.twitter.com/g1FmaIDMV1

— Juliana Mazza (@julianamazzatv) January 11, 2023