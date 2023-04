Χάος στη Μεσόγειο: Επιχείρηση των Ιταλών για τη διάσωση 1.200 μεταναστών

Η ιταλική ακτοφυλακή διεξήγαγε δύο επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, τη Δευτέρα και την Τρίτη, για τη διάσωση περίπου 1.200 μεταναστών από δύο μικρά σκάφη στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας.

Περίπου 800 άνθρωποι βρίσκονταν σε ένα από τα αλιευτικά σκάφη, και 400 σε ένα άλλο.

Η ακτοφυλακή της χώρας έχει ήδη διασώσει περίπου 2.000 ανθρώπους σε άλλες επιχειρήσεις από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διελεύσεων με βάρκες το Σαββατοκύριακο, ανέφερε η γερμανική μη κερδοσκοπική οργάνωση ResQship.

Οι αφίξεις μεταναστών στην Ιταλία έχουν αυξηθεί κατακόρυφα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, παρά τις προσπάθειες της δεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού να πατάξει την παράτυπη μετανάστευση.

Το σκάφος που μετέφερε 400 άτομα, το οποίο πιστεύεται ότι ξεκίνησε από το Τομπρούκ της Λιβύης, εξακολουθούσε να μην έχει βοήθεια αργά το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με μια ανεπίσημη τηλεφωνική γραμμή για μετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο, την Alarm Phone.

Η υπηρεσία είχε σημάνει συναγερμό στις αρχές της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Μάλτας την Κυριακή.

Η γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση Sea-Watch International δήλωσε ότι δύο εμπορικά πλοία, που βρίσκονταν κοντά σε ένα από τα σκάφη, είχαν λάβει εντολή από τη Μάλτα να μην βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης, ενώ το σκάφος βρισκόταν σε μαλτέζικα ύδατα. Αντ’ αυτού, ένα από τα πλοία είχε επιτραπεί να το εφοδιάσει με καύσιμα και νερό. Η κυβέρνηση της Μάλτας δεν σχολίασε το θέμα.

Η υπηρεσία Alarm Phone δήλωσε ότι είχε έρθει σε επαφή με ανθρώπους που επέβαιναν στο σκάφος, το οποίο, το πρωί της Τρίτης, βρισκόταν πλέον σε ιταλικά ύδατα, νοτιοανατολικά του ακρωτηρίου Κάπο Πάσερο, του νοτιότερου άκρου της Σικελίας. Την Κυριακή, το σκάφος έμπαζε νερά.

Μια γυναίκα που επέβαινε στο σκάφος είπε ότι δεν υπήρχε καπετάνιος και ότι είχε αρκετούς ανθρώπους που χρειάζονταν ιατρική φροντίδα.

Επιχείρηση για τη διάσωση των 800 ανθρώπων στο άλλο σκάφος βρισκόταν επίσης σε εξέλιξη νοτιοανατολικά των Συρακουσών, αλλά η επιχείρηση ήταν δύσκολη λόγω του μεγάλου αριθμού ανθρώπων στο σκάφος, ανέφερε η ιταλική ακτοφυλακή. Δεν ήταν άμεσα σαφές από πού είχε ξεκινήσει το σκάφος.

Το Σαββατοκύριακο, σχεδόν 1.000 μετανάστες έφτασαν στη Λαμπεντούζα μέσα σε διάστημα 24 ωρών. Συνολικά 974 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, έφτασαν στο νησί με 26 πλοιάρια

Το κέντρο υποδοχής μεταναστών του νησιού είναι υπερπλήρες. Το κέντρο είναι σχεδιασμένο για την υποδοχή λιγότερων από 400 ανθρώπων και ήδη έχουν φτάσει εκεί 1.883.

Η γερμανική οργάνωση αρωγής ResQship ανακοίνωσε ότι ανέσυρε δύο πτώματα στη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στα διεθνή ύδατα, κοντά στη Μάλτα. Η οργάνωση επεσήμανε ότι διέσωσε 25 ανθρώπους από τη θάλασσα με το πλοίο της «Nadir» και τους μετέφερε στη Λαμπεντούζα. Συνολικά όμως, 30 άτομα που επέβαιναν στην ίδια βάρκα, πνίγηκαν.

