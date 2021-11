Χάος και τέσσερις νεκροί στην Κωνσταντινούπολη από τους θυελλώδεις ανέμους

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη από τους θυελλώδεις ανέμους που σάρωσαν την περιοχή.

Ενας από τους νεκρούς ήταν αλλοδαπός, ενώ τρεις τραυματίες ήταν σοβαρά, ανέφερε το κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης επικαλούμενο απολογισμό της κυβερνητικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών (Afad).

Σε βίντεο που μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA διακρίνονται δύο άνδρες και ένα καροτσάκι στο έδαφος, κάτω από τα συντρίμμια μιας κατασκευής, σαν να έχει προηγηθεί μια έκρηξη, στη συνοικία Εσενγιούρτ, στο δυτικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης.

Four people, including a foreign national, were killed and 19 others hurt in Istanbul due to extreme winds across Turkey's biggest city and its surrounding regions, the governor's office said https://t.co/GF6Ujez6CJ pic.twitter.com/squlwiTC5t

