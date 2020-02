Χαμός στην Αϊοβα: το Δημοκρατικό Κόμμα διέταξε επανακαταμέτρηση

Από το πρωί φαίνεται η καλή ημέρα – και οι παροιμίες σπανίως ακυρώνονται από τη ζωή.

Δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση η διαδικασία των προκριματικών αναμετρήσεων των Δημοκρατικών, που ξεκίνησε από την Αϊοβα πολύ άσχημα, με προβλήματα στην καταμέτρηση των ψήφων. Καθώς προχώρησαν οι ώρες και πήρε να… νυχτώνει, η σοφή παροιμία επιβεβαιώθηκε: αφού τα προβλήματα δεν λύθηκαν, η καταμέτρηση θα επαναληφθεί.

Αυτή ήταν η απόφαση του επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών Τομ Πέρεζ ο οποίος μπάφιασε από τις καθυστερήσεις και τα λάθη.

Ο Πέρεζ ως πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής ζήτησε την άμεση επανεξέταση των αποτελεσμάτων στην Αϊοβα, επιμηκύνοντας έτι περαιτέρω την ήδη καθυστερημένη διαδικασία.

«Αρκετά, φτάνει!» έγραψε στο Twitter.

Breaking: The chair of the Democratic National Committee has called for a full recount in the party’s botched Iowa caucuses as new questions emerged about the integrity of the vote tally in the first contest of the 2020 presidential race. https://t.co/ox2Mxl8ttl

— Los Angeles Times (@latimes) February 6, 2020