«Χαμός» στη Γαλλία: Ο Μελανσόν στηρίζει πολιτικό που… χτύπησε τη γυναίκα του

Εντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η ανάρτηση του ηγέτη της Αριστεράς Ζαν Λικ Μελανσόν στο Twitter με την οποία στηρίζει μέλος του κόμματός του που σήκωσε… χέρι στη γυναίκα του.

Ο Αντριάν Κατνάν 32 ετών, δήλωσε δημοσίως ότι χαστούκισε τη σύζυγό του όταν καυγάδισαν στο σπίτι. Ο Κατνάν, ο οποίος θεωρήθηκε ο διάδοχος του Μελανσόν, βρήκε την απόλυτη στήριξη του αριστερού ηγέτη, ο οποίος έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι «χαιρετίζει την αξιοπρέπεια και το κουράγιο του και ότι του εκφράζει την εμπιστοσύνη και τη… στοργή του.

La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d’Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection.

