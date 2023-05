Χάγη: Επίσκεψη Ζελένσκι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Στη Χάγη βρέθηκε την Πέμπτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συναντηθεί μεταξύ άλλων με αξιωματούχους του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), το οποίο ερευνά ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία.

Το Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Βρισκόμαστε στη Χάγη, θα συναντήσουμε εδώ αξιωματούχους του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου», δήλωσε ο Σέρχιι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Zelenskyi spoke at the senate meeting in The Hague. It is not yet known what Zelenskyi said at the meeting, but MP Van der Lee calls it "impressive". pic.twitter.com/JzzhCTPwm4 — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) May 4, 2023

Οπως είχε μεταδώσει το ολλανδικό πρακτορείο ANP, ο Ζελένσκι, που πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στην Ολλανδία, προσγειώθηκε την Τετάρτη στο αεροδρόμιο του Αμστερνταμ, αφού συμμετείχε σε σύνοδο των σκανδιναβικών χωρών στο Ελσίνκι.

Ο ουκρανός πρόεδρος έφτασε στο Αμστερνταμ με ολλανδικό κυβερνητικό αεροσκάφος και μετέβη οδικώς στη Χάγη, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

#Zelensky arrived in the Netherlands, where he will deliver a speech in The Hague today.

The full plan of Volodymyr Zelenskyi's visit to the Netherlands is still unknown, but he will probably meet with Dutch Prime Minister Mark Rutte. pic.twitter.com/TmkI6cxHWD — Feher_Junior (@Feher_Junior) May 4, 2023

Σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NOS, ο Ζελένσκι εκτός από τη συνάντησή του με στελέχη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, θα εκφωνούσε ομιλία από τη Χάγη με τίτλο: «Καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη για την Ουκρανία».

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι θα συναντήσει ολλανδούς βουλευτές, όπως και τους πρωθυπουργούς της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε και του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρόο, ο οποίος μετέβη στη Χάγη για αυτό τον σκοπό.

Russians are very nervous because of the business trips of Zelenskyy to Finland and the Netherlands. Today Zelenskyy will have a speech in Hague. Propagandist Scabeeva shares these photos focusing that he stays in Marriott hotel. Well, let’s see their reaction after the speech!… pic.twitter.com/VwYcFYieYQ — Sviat Hnizdovskyi (@s_hnizdovskyi) May 4, 2023

Η Ολλανδία στηρίζει την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, τον Φεβρουάριο του 2022. Η χώρα ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι θα αγοράσει μαζί με τη Δανία 14 άρματα μάχης Leopard 2, αξίας 165 εκατ. ευρώ, προκειμένου να τα προσφέρει στο Κίεβο. Μέχρι στιγμής έχει δώσει στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

