Ω τι έκπληξη! Το Spiegel «κατέβασε» όλα τα άρθρα του για τους «38» στον Εβρο

Πολλοί που «τόλμησαν» να αμφισβητήσουν ανοικτά την εγκυρότητα δημοσιευμάτων του ξένου Τύπου για την περιβόητη «υπόθεση των 38» στη νησίδα του Εβρου (γνωστή και ως «υπόθεση της μικρής Μαρίας», στην οποία αναφέρθηκε επανειλημμένως ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ευρωβουλευτές και κορυφαία στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης), λοιδωρήθηκαν.

Η προβοκάτσια που πήγε να στηθεί στον Εβρο, αποτέλεσε «ικανό πάτημα» για να πολιτικοποιηθεί ένα «γεγονός» που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, αναπαράγοντας και διογκώνοντας την προπαγάνδα παραπληροφόρησης που στήθηκε από ξένα και εγχώρια κέντρα εις βάρος της χώρας μας.

Το θέμα πήρε διαστάσεις, έφθασε μέχρι τις Βρυξέλλες με ερώτηση των ευρωβουλευτών Κούλογλου και Αρβανίτη για τη «μικρή Μαρία που πέθανε από τσίμπημα σκορπιού στη νησίδα του Εβρου».

Βασική πηγή των «πληροφοριών» για το τι είχε γίνει στη νησίδα του Εβρου, ήταν τα άρθρα και οι αναρτήσεις του ανταποκριτή του Spiegel, Γιώργου Χρηστίδη, –ο μόνος δημοσιογράφος που έχει πάρει συνεντεύξεις από τους πρόσφυγες μετά τη διάσωσή τους και παραθέτει συντριπτικά στοιχεία σχετικά με τον θάνατο της μικρής Μαρίας στον Εβρο, όπως υπογράμμιζε στη σχετική παρουσίασή της η «Εφημερίδα των Συντακτών».

!! SOS Update #εβρος:

1/ The group of 39 Syrians at the islet is now 100% on Greek territory.

They crossed over to the Greek bank of the river today.

They are now at this location according to metadata from their photos. pic.twitter.com/9WEIwWJnuP

— Giorgos Christides (@g_christides) August 15, 2022