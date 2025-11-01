Βυθίζεται στην απόγνωση η Τζαμάικα μετά τον τυφώνα

Ολική καταστροφή, αγωνία για τους αγαπημένους που αγνοούνται, αλλά και ελλείψεις σε τρόφιμα, ακόμη και στο νερό, είναι το «σκηνικό» με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι οι κάτοικοι περιοχών της Τζαμάικα μετά το καταστροφικό πλήγμα από τον τυφώνα Μελίσσα.

Σε οδοιπορικό του το BBC αποκαλύπτει τις εικόνες της απόλυτης καταστροφής, αλλά και την απόγνωση των πολιτών, καθώς η «Μελίσσα» ήταν ένας από τους πιο καταστροφικούς τυφώνες στην Καραϊβική, με την πόλη Μπλακ Ρίβερ να καταστρέφεται ολοσχερώς.

Οι κάτοικοι τονίζουν στο βρετανικό δίκτυο πως ζουν μέσα στο χάος τις τελευταίες τρεις μέρες, καθώς οι σφοδροί άνεμοι και το κύμα της καταιγίδας που πέρασε κατέστρεψαν σχεδόν τα πάντα, αφήνοντας τους δρόμους αδιάβατους και ένα μονοπάτι ερειπίων που έχει κάνει τους ανθρώπους ολοένα και πιο απελπισμένους και απομονωμένους, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό.

Αναποδογυρισμένα πλοιάρια βρίσκονται στα πεζοδρόμια. Κτίρια από τούβλα έχουν κοπεί στη μέση. Τεράστια μεταλλικά φύλλα είναι στριμμένα ανάμεσα στα κλαδιά των δέντρων. Οχήματα κείτονται σε κομμάτια. Κάτοικοι που μίλησαν στο BBC είπαν ότι δεν έχουν δει μέχρι στιγμής καμία βοήθεια στην περιοχή και περιέγραψαν πως τρώνε ό,τι φαγητό μπορούν να βρουν μέσα στα συντρίμμια των δρόμων της παραθαλάσσιας πόλης, περίπου 150 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, Κίνγκστον.

Κάποιοι εξ αυτών περιέγραψαν στο BBC τη λεηλασία ενός τοπικού φαρμακείου, μιλώντας για αναρχία καθώς άνθρωποι έμπαιναν και έβγαιναν κουβαλώντας αγκαλιές με φάρμακα και αλκοόλ.

Η επιβίωση είναι η κύρια ανησυχία για τους περισσότερους. Η άλλη είναι ο αυξανόμενος αριθμός νεκρών. Οι αρχές της Τζαμάικα ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα.

Ορισμένες πόλεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Πολλά από τα κρίσιμα δημόσια κτίρια — το νοσοκομείο, το αστυνομικό τμήμα και ο πυροσβεστικός σταθμός — έχουν επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές.

«Η πόλη του Μπλακ Ρίβερ έχει καταστραφεί ολοσχερώς», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Ρίτσαρντ Σόλομον και μιλώντας σε τοπικά μέσα, περιέγραψε την απελπισία των κατοίκων που προχωρούν σε λεηλασίες και, ενώ δεν τις δικαιολογεί, εξέφρασε κατανόηση για την κατάσταση. «Είναι μια λεπτή ισορροπία», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για να μαζέψουν ό,τι μπορούν από τα καταστραμμένα καταστήματα. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι που δείχνουν περισσότερη επιθετικότητα, προσπαθώντας να μπουν στα σπίτια των ανθρώπων για να πάρουν προμήθειες».

«Υπάρχουν ολόκληρες κοινότητες που φαίνονται αποκλεισμένες και περιοχές που μοιάζουν ισοπεδωμένες», δήλωσε στο BBC, η υπουργός Πληροφοριών, Ντάνα Μόρις Ντίξον.

Οι ανθρωπιστικές αποστολές αρχίζουν να φτάνουν πιο γρήγορα στο κύριο αεροδρόμιο του Κίνγκστον, αλλά τα μικρότερα περιφερειακά αεροδρόμια — κάποια εκ των οποίων βρίσκονται κοντά στις περιοχές που χρειάζονται περισσότερο τη βοήθεια — λειτουργούν μόνο μερικώς.

