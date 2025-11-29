Βρυξέλλες προς Ζελένσκι: Πάταξη της διαφθοράς για ένταξη στην ΕΕ

Το Κίεβο πρέπει να ασκήσει διώξεις κατά διεφθαρμένων προσώπων στην πολιτική και την επιχειρηματική ζωή, εάν θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ, ξεκαθαρίζουν οι Βρυξέλλες, καθώς εντείνεται η πίεση προς τον oυκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λόγω των κλιμακούμενων καταγγελιών για διαφθορά.

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης, Μάικλ ΜακΓκραθ, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θα στηρίξουν την ένταξη μιας υποψήφιας χώρας, όπως η Ουκρανία, στην EE, εάν αυτή δεν μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει ένα αποτελεσματικό σύστημα για την εξάλειψη της εγκληματικότητας στα υψηλότερα κλιμάκια της κοινωνίας και της πολιτικής.

Αν και η διαδικασία μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία είναι «ένα ταξίδι», ο ΜακΓκραθ ανέφερε ότι πιστεύει πως το Κίεβο καταβάλλει «ύψιστες προσπάθειες» για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τις ουκρανικές αρχές σχετικά με τις εξελίξεις.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν υποψίες υπεξαίρεσης περίπου 100 εκατ. δολαρίων από τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα, ενώ η έρευνα επεκτείνεται ώστε να συμπεριλάβει και πρόσωπα κοντά στον Ζελένσκι και στην κυβέρνησή του.

«Πρέπει να υπάρχει σε κάθε υποψήφια χώρα ένα ισχυρό σύστημα αντιμετώπισης περιπτώσεων υψηλού επιπέδου διαφθοράς», δήλωσε ο ΜακΓκραθ. «Χρειάζεται να διαθέτετε ένα στιβαρό σύστημα έρευνας και τελικά άσκησης διώξεων και καταδικών, και η επίδειξη ιστορικού αποτελεσματικότητας σε αυτόν τον τομέα είναι κάτι που απαιτούμε από όλα τα κράτη-μέλη μας, ασφαλώς και από εκείνα που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ενωση».

Η Ουκρανία βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής αίτησης για ένταξη στην ΕΕ, αν και η αντίθεση της Ουγγαρίας έχει αναστείλει την πρόοδο. Ο ΜακΓκραθ δήλωσε ότι «το ίδιο πρότυπο ισχύει για όλες τις υποψήφιες χώρες», προσθέτοντας πως «το κράτος δικαίου και οι μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας προσχώρησης».

«Διατηρούμε μια πολύ ανοιχτή και ειλικρινή σχέση με τις ουκρανικές αρχές σχετικά με το ποιες είναι αυτές οι απαιτήσεις», είπε. Τα πρότυπα του κράτους δικαίου πρέπει να τηρούνται από όλες τις χώρες που εντάσσονται στην ΕΕ, τόνισε. «Αν δεν τηρούνται, τότε δεν θα λάβετε τη στήριξη των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Eνωσης για να προχωρήσετε στην πορεία ένταξης».

Oταν ρωτήθηκε από το Politico αν η Ουκρανία κάνει αρκετά, απάντησε: «Πιστεύω ότι καταβάλλουν ύψιστες προσπάθειες για να επιτύχουν το απαιτούμενο επίπεδο. Είναι ένα ταξίδι και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, ενώ παραμένουμε σε συνεχή επαφή με τις ουκρανικές αρχές για ζητήματα που μας γνωστοποιούνται ή δημοσιοποιούνται».

