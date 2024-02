Βρυξέλλες: Ο Ορμπαν είπε «ναι» και οι «27» συμφώνησαν για τα €50 δισ. στην Ουκρανία

Οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ κατέληξαν μία ώρα μετά την έναρξη της έκτακτης συνόδου κορυφής σε συμφωνία για την παροχή επιπλέον βοήθειας ύψους 50 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, στα επόμενα τέσσερα χρόνια, ξεπερνώντας τις αντιρρήσεις του Βίκτορ Ορμπαν.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε έπειτα από εβδομάδες πιέσεων και διαπραγματεύσεων με τον ούγγρο πρωθυπουργό, ο οποίος είχε ασκήσει βέτο σε αυτό το πακέτο βοήθειας τον Δεκέμβριο.

Της έναρξης της συνόδου, προηγήθηκε, το πρωί της Πέμπτης μίνι σύσκεψη με τον Ορμπαν, που συγκάλεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Στη συνάντηση που σκοπό είχε να καμφθούν οι τελευταίες αντιρρήσεις του ούγγρου πρωθυπουργού, συμμετείχαν επίσης, ο Ολαφ Σολτς, ο Εμανουέλ Μακρόν, η Τζόρτζια Μελόνι και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου μιάμισι ώρα.

Νωρίτερα, η Κάγια Κάλας, πρωθυπουργός της Εσθονίας, προσερχόμενη στη σύνοδο, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ο Βίκτορ πάντα θέλει να είναι το επίκεντρο της προσοχής» στις συνόδους κορυφής.

Ο Ντόναλντ Τουσκ, πρωθυπουργός της Πολωνίας, ήταν πιο ευθύς: «Δεν μπορώ να δεχτώ το πολύ περίεργο και εγωιστικό παιχνίδι του Βίκτορ Ορμπαν. Δεν υπάρχει πρόβλημα σχετικά με κούραση για την Ουκρανία. Εχουμε την κούραση με τον Ορμπαν τώρα εδώ στις Βρυξέλλες. Εχουμε τόσα πολλά θέματα να λύσουμε. Κοιτάξτε στους δρόμους, όχι μόνο στις Βρυξέλλες. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να ενισχύσουμε την ενότητά μας για την Ουκρανία απέναντι στην Ρωσία και την επιθετική της πολιτική», επισήμανε.

Την είδηση της συμφωνίας των «27» ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στην πλατφόρμα Χ.

«Με αυτό κλειδώνει σταθερή, μακροπρόθεσμη, προβλέψιμη χρηματοδότηση της Ουκρανίας», είπε.

«Εχουμε συμφωνία. Ενότητα», τόνισε ο Μισέλ στην ανάρτησή του. «Ολοι οι 27 ηγέτες συμφώνησαν στο επιπλέον πακέτο βοήθειας ύψους 50 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτή η συμφωνία εγγυάται μια σταθερή, προβλέψιμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την Ουκρανία. Η ΕΕ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο και (επιδεικνύει) υπευθυνότητα στηρίζοντας την Ουκρανία. Γνωρίζουμε τι διακυβεύεται», υπογράμμισε ο Μισέλ.

We have a deal. #Unity

All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.

This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.

EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024