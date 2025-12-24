Βροχή ενάμιση μήνα έπεσε σε λίγες ώρες στην Αττική – τι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες

Στη δίνη έντονης κακοκαιρίας βρέθηκε την Τρίτη (24 Δεκεμβρίου), μεγάλο μέρος της χώρας, με την Αττική να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα.

Η καταρρακτώδης βροχόπτωση που σημειώθηκε προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, πλημμύρες σε υπόγεια χώρων, καθώς και διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές.

Κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε μερικά λεπτά, με τη στάθμη του νερού να έχει ανέβει σημαντικά. Την ίδια ώρα, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, οι οδηγοί ταλαιπωρήθηκαν από τη μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση παράλληλα με τα έντονα κεραυνικά επεισόδια και τον μεγάλο όγκο νερού από τη σφοδρή καταιγίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις για άντληση υδάτων σε διάφορες περιοχές, κυρίως στα νότια προάστια, ενώ υπήρξαν μεμονωμένα περιστατικά για οδηγούς που είχαν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους και ειδοποίησαν μέσω του 112 και του 199 την Πυροσβεστική προκειμένου να μπορέσουν να τους παρασχεθεί βοήθεια.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικόλ Ζιακοπούλου, τα ύψη βροχής στην Αττική ξεπέρασαν ακόμη και τους 80 τόνους νερού ανά στρέμμα, ποσότητα που αντιστοιχεί σε βροχόπτωση ενάμιση μήνα και η οποία έπεσε μέσα σε διάστημα λίγων μόνο ωρών.

Βροχή ενάμιση μήνα έπεσε μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική – Πού χρειάζεται προσοχή τις επόμενες ώρες, η πρόγνωση της Νικόλ Ζιακοπούλου

Οι περιοχές που δέχθηκαν τον μεγαλύτερο όγκο νερού εντοπίζονται κυρίως πέριξ του Υμηττού, με τη Δάφνη, τον Βύρωνα και τον Αλιμο να καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα βροχόπτωσης σε ολόκληρη τη χώρα. Ενδεικτική της έντασης των φαινομένων είναι η κατάσταση που καταγράφηκε στον Αγιο Δημήτριο, όπου δρόμος μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Αττική, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Δάφνη Αττικής με 78 mm. Ακολουθούν, ο Αλιμος με 77mm και ο Βύρωνας Αττικής με 75.4, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο κέντρο της Αθήνας σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr πλησίασαν τα 60mm (58.8 mm).

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, στην υπόλοιπη Αττική σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη. Ειδικότερα στο Γκάζι καταγράφηκαν 59mm βροχής.

Οι μετεωρολόγοι εφιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα συνεχιστούν τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Ποτάμι η οδός Παναγή Τσαλδάρη – ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/ΙΝΤΙΜΕ

Τι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της κακοκαιρίας, τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν ανήμερα των Χριστουγέννων κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας και στο Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη επικράτεια προβλέπεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με διαστήματα ηλιοφάνειας και ήπιες θερμοκρασίες, οι οποίες στην Αττική θα φτάσουν έως και τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, από την Παρασκευή και μετά αναμένεται νέα αλλαγή του καιρικού σκηνικού, με επικράτηση ισχυρών βοριάδων έντασης έως 7 μποφόρ, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και επιστροφή σε πιο χειμωνιάτικες συνθήκες.

Το ψυχρό αυτό μοτίβο εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί έως την Πρωτοχρονιά, με πιθανότητα τοπικών φαινομένων και χιονοπτώσεων.

Η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι έχουν ενημερωθεί ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, έχει τεθεί σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

