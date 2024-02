Βρήκαν το «δωμάτιο του Σινουάρ» και το κελί 12 ισραηλινών ομήρων κάτω από τα ερείπια της Χαν Γιούνις

Ο ισραηλινός στρατός παρουσίασε σε ορισμένα Δυτικά media (Repubblica, Le Monde, Wall Street Journal, CNN) ένα υπόγειο δίκτυο σηράγγων και στοών στη Χαν Γιούνις και είπε στους δημοσιογράφους ότι εκεί οι Χαμασίτες κρατούσαν 12 ισραηλινούς ομήρους και ότι συγχρόνως έκρυβαν και τον οργανωτή της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου Γιαχία Σινουάρ. Οι Ιταλοί έγραψαν ότι έκαναν ένα πεντάωρο ταξίδι κάτω από τη γη και ότι στο πέρας του οι ισραηλινοί λογοκριτές ήλεγξαν τα δημοσιογραφικά βίντεο και ζήτησαν από τους ρεπόρτερ να μη δείξουν δύο συγκεκριμένες εξωτερικές εικόνες, «ώστε να μην εντοπιστεί η θέση του ισραηλινού στρατού». Επίσης, το ρεπορτάζ τόνισε ότι «οι δημοσιογράφοι εξακολουθούν να εμποδίζονται να εισέλθουν στη Γάζα αυτονόμως», δηλαδή δεν μπαίνουν αν δεν ελεγχθούν από τους Ισραηλινούς. Ηταν μια δυνατή περιπέτεια, πάντως, ακατάληλη για κλειστοφοβικούς, μέσα στις λάσπες, στο σκότος και με λίγο οξυγόνο.

Η περιγραφή, της Repubblica τουλάχιστον, ήταν γλαφυρή και έδειχνε κάποιο δέος: «Από εδώ κάτω δεν μπορείς να ακούσεις ή να δεις τίποτα από τον επάνω κόσμο. Υγρό και αποπνιχτικό σκότος στο μακρύ τούνελ που μυρίζει υπόνομο. Εδώ κάτω κάθε απόφαση που λαμβάνεται φαίνεται σαν να μην έχει συνέπειες. Κάθε άνθρωπος γίνεται σκιά. Περπατάς εκατοντάδες μέτρα με το κεφάλι χωμένο στους ώμους διασχίζοντας ολόιδια τσιμεντένια τούνελ. Εχουν 60 εκατοστά πλάτος και λίγο πάνω από ένα 170 εκατοστά ύψος. Δεν υπάρχουν επιγραφές. Τα καλώδιά μας είναι ο δικός μας μίτος της Αριάδνης, ώστε να επιστρέψουμε στην επιφάνεια». Και το ρεπορτάζ συνεχίστηκε με στοιχεία αποκαλυπτικά.

«Περνάμε σιδερένιες πόρτες, η μια μετά την άλλη, και οι μπότες μας βυθίζονται στη λάσπη. Βλέπουμε κουζίνες καλυμμένες με χρωματιστά κεραμικά και βρώμικα μπάνια, καλυμμένα με πλακάκια. Πρόκειται για ‘‘μη τόπο’’ που πάει βαθιά στο χώμα, σε 10 μέτρα βάθος, σε 25 μέτρα, σε 30 μέτρα, και όσο τον κατεβαίνεις τόσο λιγότερο οξυγόνο έχεις. Είναι δύσκολο να αναπνεύσει κανείς εδώ. ‘‘Εδώ κρατούσαν 12 ισραηλινούς ομήρους’’ είπε κάποια στιγμή ο Νταν Γκόλντφους, διοικητής της 98ης Μεραρχίας Αλεξιπτωτιστών. Και συμπλήρωσε: ‘‘Εδώ κρυβόταν και ο Γιαχία Σινουάρ. Για να κατακτήσουμε το υπόγειο συγκρότημα πολεμήσαμε σκληρά μέσα στα τούνελ, καθώς ήταν ναρκοθετημένα και γεμάτα παγίδες’’».

Οι Ιταλοί έδωσαν την πληροφορία ότι η πρόσβαση στο δαιδαλώδες υπόγειο συγκρότημα γινόταν από «μία τρύπα σε ένα ανάχωμα στη μέση μιας κατοικημένης γειτονιάς της Χαν Γιούνις». Το ξανασκέφτηκαν και συμπλήρωσαν: «Σε ό,τι απέμεινε από τη γειτονιά, αφού η πόλη ισοπεδώθηκε από τους τετράμηνους βομβαρδισμούς και από τις μπουλντόζες. Δεν υπάρχουν ζημιές στα κτίρια, κτίρια δεν υπάρχουν πλέον. Στο σημείο της εισόδου του τούνελ κάποτε υπήρχε σπίτι. Τώρα δεν βλέπεις αμάχους εδώ».

«Αυτό που αναφέρεται από τον στρατηγό Γκόλντφους σαν ‘‘δωμάτιο του Σινουάρ’’ είναι ένας στενόμακρος χώρος 20-25 τ.μ., με αψιδωτό ταβάνι, σοβατισμένο και καλυμμένο με πλακίδια. Πέρα από τους βραχίονες στήριξης τηλεοπτικών συσκευών που βρέθηκαν στους τοίχους, πιθανολογείται ότι υπήρχε και σύνδεση με το Ιντερνετ. Τριάντα μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, βέβαια. Φαίνεται ότι το δωμάτιο εκκενώθηκε εσπευσμένως. Βρέθηκαν κύπελα, πιάτα, τραπέζια, δύο χαλιά, μία φιάλη γκαζιού, ένα πλαστικό κρεβάτι με στρώμα, μπουκάλια με νερό, βιβλία, κάποια σάπια τρόφιμα. ‘‘Είμαστε σίγουροι ότι αυτό το δωμάτιο χρησιμοποιήθηκε από τον Σινουάρ και άλλους ηγέτες της Χαμάς» είπε ο ισραηλινός αξιωματικός, αλλά δεν μας εξήγησε πού στηρίζει τη σιγουριά του».

