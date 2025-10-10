Βρήκαν ποιος έβαλε τη φωτιά στο εστιατόριο «Ακτή» στη Βουλιαγμένη

Την εξιχνίαση της υπόθεσης εμπρησμού στο γνωστό εστιατόριο «Ακτή» στη Βουλιαγμένη, πριν από περίπου έναν χρόνο (16.10.2024), ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ελληνική Αστυνομία.

Ως υπεύθυνος για τον εμπρησμό στο «Ακτή» ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στη Νίκαια, κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, 60χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μέχρι και σκάφος που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, είχε υπεξαιρεθεί από τον ιδιοκτήτη του.

Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν καραμπίνα, τρία παλαιού τύπου πιστόλια, πέντε μαχαίρια και δύο ξίφη.

Οπως προέκυψε από την έρευνα τoυ ελληνικού FBI (ΔΑΟΕ), ο 60χρονος συλληφθείς, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, κατόπτευσε για μικρό χρονικό διάστημα το εσωτερικό του εστιατορίου και στη συνέχεια μετέβη στην ταράτσα του καταστήματος όπου έριξε εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας ανάφλεξη και πυρκαγιά.

Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, στην κατοχή του βρέθηκε σκάφος με εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή, για τα οποία ο ιδιοκτήτης τους είχε καταγγείλει υπεξαίρεση στις 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στη Νίκαια Αττικής και στο Λουτράκι Κορινθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

καραμπίνα άνευ αδείας,

-3- παλαιού τύπου εμπροσθογεμή πιστόλια,

-5- μαχαίρια,

-2- ξίφη,

τσεκούρι,

-2- φακοί,

-3- σκάφη,

τρέιλερ για μεταφορά σκάφους,

-4- κινητήρες εξωλέμβιων μηχανών σκαφών,

ρουχισμός, υποδήματα και δύο σακίδια,

κινητό και usb.

Σημειώνεται ότι, κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν άλλα τρία σκάφη, από τα οποία τα δύο έφεραν εξωλέμβιες, καθώς και δύο τρέιλερ, χωρίς εγχάρακτους αριθμούς ταυτοποίησης, προκειμένου διερευνηθεί το νόμιμο της κατοχής τους.

Το σκάφος και η εξωλέμβιος, τα οποία απασχολούσαν ως προϊόντα υπεξαίρεσης, θα αποδοθούν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

