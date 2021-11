Βρέθηκε ένα ψάρι που αλλάζει κάθε μέρα 20 δόντια

Αν υπάρχει ένα μέρος που δεν θα ήθελε κανείς να βρεθεί το χέρι του εκεί είναι το στόμα του γάδου του Ειρηνικού, ενός είδος βακαλάου. Πρόκειται για ένα ψάρι που φτάνει σε μήκος το 1,7 μέτρα, ζυγίζει 80 κιλά και διαθέτει σαγόνια μέσα στα οποία συνωστίζονται περίπου 500 δόντια που μοιάζουν με βελόνες. Οπως αναφέρουν σε δημοσίευμα τους οι New York Times για να καταφέρνει να διατηρεί σε καλή κατάσταση την οδοντοστοιχία του το ψάρι αυτό έχει αναπτύξει ένα μοναδικό στη φύση μηχανισμό. Ομάδα ερευνητών στις ΗΠΑ με δημοσίευση τους στην επιθεώρηση «Proceedings of the Royal Society B» αναφέρουν ότι ο γάδος του Ειρηνικού αλλάζει 20 δόντια σε ημερήσια βάση. Με αυτόν τον τρόπο τα δόντια του παραμένουν πάντα υγιή και πάνω από όλα κοφτερά. Αν συνέβαινε το ίδιο με τον άνθρωπο θα έπρεπε να αλλάζουμε καθημερινά σχεδόν όλα μας το δόντια…

Μέχρι σήμερα οι επιστήμονες που ήθελαν να εντοπίσουν στοιχεία για τα δόντια των ψαριών και ειδικά την διαδικασία ανανέωσης τους μελετούσαν τους καρχαρίες. Όμως τα δόντια των καρχαριών διαφέρουν από τα υπόλοιπα είδη ψαριών ενώ αντίθετα ο γάδος έχει περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά στα δόντια με άλλα ψάρια και άρα η ανακάλυψη αυτή μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους στο συγκεκριμένο τομέα έρευνας.

Η ανακάλυψη

Ερευνητές έβαλαν περίπου είκοσι γάδους σε μια δεξαμενή θαλασσινού νερού στα εργαστήρια Friday Harbor του Κολεγίου της Ουάσιγκτον. Για μερικές ημέρες παρακολουθούσαν και κατέγραφαν τις απώλειες αλλά και την αναδημιουργία των δοντιών των ψαριών.

Στη συνέχεια πήραν ένα από τα ψάρια το τοποθέτησαν σε άλλη δεξαμενή και του εμφύτευσαν μια ερυθρού χρώματος βαφή. Μετά επέστρεψαν το ψάρι στην δεξαμενή με τα υπόλοιπα ψάρια. Δέκα μέρες μετά οι ερευνητές σκότωσαν το ψάρι και η βαφή τους βοήθησε να συλλέξουν επιπλέον στοιχεία για την οδοντοστοιχία του. Συνολικά οι ερευνητές κατέγραψαν και μελέτησαν δέκα χιλιάδες δόντια του γάδου του Ειρηνικού καταφέρνοντας έτσι να διαπιστώσουν τον αριθμό των δοντιών του που ανανεώνονται, τον χρόνο που παίρνει η διαδικασία της ανανέωσης και ποια δόντια ανανεώνονται συχνότερα.

H διαδικασία της ανανέωσης για αυτό το ψάρι είναι απολύτως απαραίτητη αφού τα δόντια του χάνουν γρήγορα την αιχμηρότητα τους η οποία τους είναι απολύτως απαραίτητη για να πιάνουν και να εξοντώνουν τα θηράματα τους. Για να κυνηγούν με επιτυχία οι γάδοι του Ειρηνικού πρέπει να έχουν όλα τους τα δόντια σε άριστη κατάσταση για αυτό και εξελίχθηκαν για να αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό τα δόντια τους. Μάλιστα οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάθε νέο δόντι είναι πανομοιότυπο, ούτε μεγαλύτερο ούτε μικρότερο, από το δόντι που αντικαθιστά.

