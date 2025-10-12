Βρετανός ελεύθερος σκοπευτής σταμάτησε φορτίο ναρκωτικών με μία βολή

Είχε στη διάθεσή του μόλις μία βολή, η οποία αποδείχτηκε αρκετή. Με χειρουργική ακρίβεια, ένας ελεύθερος σκοπευτής του βρετανικού Σώματος Πεζοναυτών του Βασιλικού Ναυτικού κατέστρεψε τη μηχανή ενός σκάφους συμμορίας λαθρεμπόρων ναρκωτικών που διέσχιζε με ταχύτητα τον Κόλπο του Ομάν, φορτωμένο με πάνω από 1,5 τόνους ηρωίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και χασίς.

Σύμφωνα με την Telegraph, η μοναδική βολή από ένα ελικόπτερο Wildcat επέφερε πλήγμα κόστους άνω των 40 εκατ. ευρώ στο παράνομο εμπόριο ναρκωτικών. Επαινώντας την επιχείρηση, ο βρετανός υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Αλ Καρνς, δήλωσε: «Οι Βασιλικοί Πεζοναύτες δεν απέτρεψαν μόνο μια εγκληματική ενέργεια που κρατάει τα ναρκωτικά μακριά από τα παιδιά μας, αλλά απέδειξαν και την αποτελεσματικότητα και το υψηλό επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας».

Το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που ελεύθεροι σκοπευτές χρησιμοποίησαν μη θανατηφόρα βία για να ακινητοποιήσουν ένα ύποπτο σκάφος στον Κόλπο, όπου αργά κινούμενα σκάφη χρησιμοποιούνται συχνά για την διακίνηση παράνομων φορτίων.

Η επιχείρηση ξεκίνησε όταν η φρεγάτα HMS Lancaster, τύπου 23, καθέλκυσε το ελικόπτερο Wildcat από την 815η Μοίρα Ναυτικής Αεροπορίας σε μια περιπολία την αυγή. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου εντόπισε τρία ύποπτα σκάφη που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, και τα παρακολούθησε κρυφά, ενώ παράλληλα μετέδιδε κρίσιμες πληροφορίες στο πολεμικό πλοίο.

Ακολούθως, το HMS Lancaster εκτόξευσε το μίνι ελικόπτερο Peregrine ώστε να συνεχίσει να παρακολουθεί τα σκάφη χωρίς να εντοπιστεί, παρέχοντας εικόνα σε ζωντανή μετάδοση στην αίθουσα επιχειρήσεων του πλοίου. Παράλληλα, το Wildcat επέστρεψε στη φρεγάτα για ανεφοδιασμό και για την επιβίβαση μιας Ομάδας Ελεύθερων Σκοπευτών Ναυτικού (MST) από την 42η Ομάδα Καταδρομέων, ειδική για επιχειρήσεις επιβίβασης σε εχθρικά σκάφη.

Μόλις το ελικόπτερο εμφανίστηκε πάνω από τα σκάφη, τα πληρώματά τους αύξησαν την ταχύτητα στους 40 κόμβους και άρχισαν να αδειάζουν το φορτίο τους στη θάλασσα, έτσι ώστε να μειώσουν το βάρος των πλοιαρίων. Δύο από τα σκάφη τελικά εγκαταλείφθηκαν από τα πληρώματα, αλλά το τρίτο επέμεινε να προσπαθεί να διαφύγει.

Σε εκείνο το σημείο οι Πεζοναύτες στόχευσαν την εξωλέμβια μηχανή του, εξουδετερώνοντάς την με μία μόνο σφαίρα. Ακολούθως τα απορριφθέντα πακέτα ναρκωτικών ανακτήθηκαν από τη θάλασσα. Ο Σαμ Στίβενς, διοικητής του HMS Lancaster, δηλώνει υπερήφανος «για τον επαγγελματισμό, την υπομονή και την ικανότητα» της ομάδας του στην παρατεταμένη καταδίωξη και «την επιτυχημένη εξάρθρωση, που αφαίρεσε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών προς διάθεση».

Ο πιλότος του Wildcat, Γκάι Γουόρι, σημειώνει ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε μη θανατηφόρα αποτρεπτική βολή εναντίον διακινητών ναρκωτικών, τονίζοντας τα υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων στην επιχείρηση. Πηγές του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών αναφέρουν ότι το έργο του Βασιλικού Ναυτικού στο εξωτερικό είναι εξόχως κρίσιμο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η Βρετανία έχει δεσμευθεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της στο 2,6% του ΑΕΠ της χώρας το 2027, με στόχο να τις αυξήσει περαιτέρω, στο 3%, στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο της Βουλής των Κοινοτήτων.

Το HMS Lancaster θα φτάσει σύντομα στο τέλος της ζωής του, επιστρέφοντας στη Βρετανία για να παροπλιστεί εντός της χρονιάς. Καθώς προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμα πολεμικά πλοία για να το αντικαταστήσουν, ο παροπλισμός του σηματοδοτεί το τέλος κάθε σημαντικής παρουσίας του Βασιλικού Ναυτικού στην περιοχή του Κόλπου.

