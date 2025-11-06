Βρετανία: Χάος στις φυλακές, μετά την αποφυλάκιση κρατουμένων «κατά λάθος»

Σε κρίση βρίσκεται το σωφρονιστικό σύστημα της Βρετανίας, καθώς αποκαλύφθηκε ότι μέσα σε έναν χρόνο (από τον Μάρτιο του 2024 μέχρι τον περασμένο Μάρτιο) απελευθερώθηκαν… κατά λάθος 262 κρατούμενοι. Ο αριθμός μάλιστα είναι υπερδιπλάσιος από τις 115 επίσης λανθασμένες αποφυλακίσεις του αμέσως προηγούμενου έτους.

Τα στοιχεία ήρθαν στη δημοσιότητα στις 29 Οκτωβρίου, μετά την εσφαλμένη αποφυλάκιση ενός μετανάστη που είχε διαπράξει σεξουαλικό αδίκημα και ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι εφάρμοζε τους «αυστηρότερους ελέγχους αποφυλάκισης που έχουν εφαρμοστεί ποτέ». Μερικές μέρες αργότερα, αποφυλακίστηκαν κατά λάθος άλλοι δύο κρατούμενοι – ο ένας εντοπίστηκε και επέστρεψε στη φυλακή την Πέμπτη, ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να βρει και τον δεύτερο.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη κριτική η οποία επικεντρώνεται στην αδυναμία των αρμοδίων να ελέγξουν αφενός το σωφρονιστικό σύστημα και αφετέρου τις μεταναστευτικές ροές.

«Κληρονομήσαμε ήταν ένα πολύπλοκο σύστημα [αποφυλακίσεων] που έθεσαν σε εφαρμογή [οι Συντηρητικοί] και αυτό είναι μέρος του προβλήματος και προσπαθούμε να το διορθώσουμε», δήλωσε ο Λάμι και πρόσθεσε: «εκσυγχρονίζουμε τα σωφρονιστικά συστήματα, αντικαθιστώντας το χαρτί με ψηφιακά εργαλεία για να μειώσουμε τα λάθη».

Η δημόσια συζήτηση καταπιάνεται τώρα με τα προβληματικά σημεία του βρετανικού σωφρονιστικού συστήματος.

Το BBC ανέφερε την Πέμπτη ότι στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή Δικαιοσύνης σκιαγραφούν ένα σωφρονιστικό σύστημα «που βρίσκεται σε κρίση, στερείται επενδύσεων εδώ και πολλά χρόνια και αντιμετωπίζει πολλαπλές πιέσεις, όπως τον υπερπληθυσμό και την έλλειψη προσωπικού σε ένα φθαρμένο σωφρονιστικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από χάος και αστάθεια».

Ως βασικό πρόβλημα αναφέρεται και η έλλειψη εκπαίδευσης των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Σύμφωνα με το BBC, τον τελευταίο χρόνο, περίπου 40.000 κρατούμενοι στην Αγγλία και την Ουαλία έχουν αποφυλακιστεί πρόωρα (αλλά όχι κατά λάθος), στο πλαίσιο του έκτακτου κυβερνητικού προγράμματος για την αποσυμφόρηση του υπερπληθυσμού στις φυλακές.

Κάποιοι ειδικοί λένε πως η διαδικασία αυτή μπορεί να προκάλεσε σύγχυση στα τμήματα της φυλακής που είναι υπεύθυνα για τον υπολογισμό της διάρκειας της ποινής που πρέπει να εκτίσει κάθε κρατούμενος και η σύγχυση με τη σειρά της να έγινε αιτία για τα λάθη.

