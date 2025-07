Βρετανία: «Θα αναγνωρίσουμε παλαιστινιακό κράτος εκτός αν…»

Την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο γνωστοποίησε την Τρίτη ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σε περίπτωση που το Ισραήλ δεν αναλάβει μια σειρά από δεσμεύσεις.

Οι δεσμεύσεις αυτές περιγράφηκαν από τον βρετανό πρωθυπουργό που σημείωσε ότι θα προχωρήσει στην παραπάνω κίνηση «εκτός αν η ισραηλινή κυβέρνηση λάβει ουσιαστικά μέτρα για να τερματίσει την άθλια κατάσταση στη Γάζα, καταλήξει σε εκεχειρία, καταστήσει σαφές ότι δεν θα υπάρξει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και δεσμευτεί σε μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε μια λύση δύο κρατών».

BREAKING: Prime Minister Sir Keir Starmer has announced the UK will recognise Palestine as a state by the United Nations meeting in September, unless Israel agrees to a ceasefire.

