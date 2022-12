Βρετανία: Τέσσερα παιδιά έπεσαν σε παγωμένη λίμνη – μάχη για να σωθούν

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται τέσσερα παιδιά που υπέστησαν καρδιακή ανακοπή αφού έπεσαν, την Κυριακή, μέσα σε παγωμένη λίμνη στη δυτική Αγγλία.

Τα παιδιά ανασύρθηκαν από τα παγωμένα νερά της λίμνης από τα σωστικά συνεργεία, τα οποία ειδοποιήθηκαν το μεσημέρι στο Σόλιχαλ, στο νοτιοανατολικό Μπέρμινγχαμ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα παιδιά έπαιζαν πάνω στον πάγο παγωμένης λίμνης και έπεσαν μέσα στο νερό.

«Τα παιδιά ανασύρθηκαν από το νερό και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες ανάνηψης από τους πυροσβέστες και τους διασώστες των ασθενοφόρων», σημείωσε ο επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρίτσαρντ Στάντον, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το βράδυ.

«Δυστυχώς τα παιδιά είχαν υποστεί μέσα στο νερό καρδιακή ανακοπή και συνδέθηκαν με προηγμένα συστήματα διατήρησης στη ζωή κατά την διακομιδή τους στο νοσοκομείο», σημείωσε ο Κάμερον Μακβίτι, διασώστης στα ασθενοφόρα.

Σε κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρθηκαν σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία του Μπέρμινγχαμ, πρόσθεσε.

Το φύλο και η ηλικία τους δεν έχουν διευκρινιστεί ούτε το χρονικό διάστημα που έμειναν μέσα στο παγωμένο νερό προτού ανασυρθούν από τη λίμνη.

Four children are still fighting for their lives in hospital after falling through the ice on a lake in Solihull in the West Midlands. @NityaGRajan reports pic.twitter.com/Q2oUK9g9tI

Ο απολογισμός αυτός μπορεί να αυξηθεί καθώς η αστυνομία ανακοίνωσε ότι, όταν έφτασε στο σημείο, ενημερώθηκε πως έως και έξι άτομα είχαν πέσει μέσα στα παγωμένα νερά.

«Αφού διασώσαμε τα τέσσερα παιδιά, συνεχίσαμε τις έρευνες για να επαληθεύσουμε αν ήταν κι άλλοι άνθρωποι μέσα στο νερό», διευκρίνισε ο Στάντον. Ομάδα διασωστών θα συνέχιζε τις έρευνες στη διάρκεια της νύχτας.

Ωστόσο «λόγω της θερμοκρασίας του νερού, της ηλικίας αυτών που έπεσαν στο νερό και του χρόνου που πέρασαν μέσα (στη λίμνη), πλέον δεν πρόκειται για επιχείρηση διάσωσης», αλλά μάλλον περισυλλογής νεκρών που ενδέχεται να υπάρχουν, σημείωσε.

Four children are in a critical condition in hospital after being pulled from an icy lake in Solihull in cardiac arrest. A search operation continues amid fears two more children were involved in the incident. pic.twitter.com/9rdqI41qep

