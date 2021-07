Βρετανία: Σε καραντίνα ο Τζόνσον αν και προσπάθησε να την αποφύγει – από αύριο αίρονται τα περιοριστικά μέτρα

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον παρότρυνε την Κυριακή τους Βρετανούς να είναι προσεχτικοί λέγοντας ότι πρέπει να απομονώνονται όταν τους ζητείται, καθώς οι περιορισμοί για την COVID-19 αίρονται στην Αγγλία από τη Δευτέρα.

«Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, να είστε προσεκτικοί», είπε ο Τζόνσον σε ένα βίντεο από τη δική του καραντίνα, που ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα.

«Βαδίστε αύριο μπροστά στο επόμενο βήμα, με όλη την απαραίτητη προνοητικότητα και σεβαστείτε τους άλλους ανθρώπους, για τους κινδύνους που εξακολουθεί να έχει η ασθένεια και πάνω από όλα, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, όταν σας ζητείται να λάβετε αυτή τη δεύτερη δόση…, παρακαλώ ελάτε μπροστά και κάντε το», είπε ο Τζόνσον παροτρύνοντας τους Βρετανούς να εμβολιαστούν.

Like so many people I've been pinged by NHS Test and Trace as I have been in contact with someone with COVID-19, and I will be self-isolating until Monday 26th July. pic.twitter.com/X57gDpwDqe

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 18, 2021