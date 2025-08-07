Πώς ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μπορεί να αφαιρέσει τον τίτλο του Αντριου

Μπορεί ο πρίγκιπας Αντριου, ο δευτερότοκος γιος της Ελισάβετ Β’ και αδελφός του βασιλιά Καρόλου Γ’, να βρεθεί τελικά εκτός βασιλικής οικογένειας; Ηδη, αυτός ο αμφιλεγόμενος τύπος, έχει χάσει πολλά από τα αξιώματά του, αλλά μπορεί να καταστεί εντελώς αποσυνάγωγος στη σκιά των αποκαλύψεων για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Επσταϊν;

Υπάρχει όντως ένας μηχανισμός με τον οποίο η Βουλή των Κοινοτήτων μπορεί να αφαιρέσει όχι μόνο το δουκάτο αλλά ακόμη και τον τίτλο του πρίγκιπα. Απαιτεί νομοθεσία, ακολουθούμενη από Βασιλική Συναίνεση του μονάρχη, αλλά παρ’ όλα αυτά είναι τεχνικά εφικτό.

Θα ήταν περίπλοκο, θα δημιουργούσε ζουμερά πρωτοσέλιδα και θα απαιτούσε την αθόρυβη –ανεπίσημη– υποστήριξη του Μπάκιγχαμ, αλλά μια νέα βιογραφία για τον πρίγκιπα Αντριου και την πρώην σύζυγό του, Σάρα, που μόλις κυκλοφόρησε, αναζωπυρώνει το σενάριο, όπως ανέφερε σε δημοσίευμα της η Telegraph.

Τον τελευταίο χρόνο έχουν προκύψει σοβαρά θέματα γύρω από την ανάμιξη του πρίγκιπα στα έγγραφα του καταδικασμένου για σωματεμπορία και αυτόχειρα Τζέφρι Επστάιν –στα οποία ο Δούκας του Γιορκ, που πάντα αρνούνταν τα αδικήματα, αναφερόταν 69 φορές μαζί με τις λέξεις «όργιο» και «εξαναγκασμός σε σεξουαλικές σχέσεις»– καθώς και σε ένα σκάνδαλο κινεζικής κατασκοπείας.

Οι ελπίδες του για τελική λύτρωση ενώπιον της κοινής γνώμης έσβησαν οριστικά με την αυτοκτονία της Βιρτζίνια Τζιούφρ, η οποία τον κατηγορούσε ότι την εξανάγκασε σε σεξ, και της οποίας η οικογένεια μίλησε για «έναν φόρο κακοποίησης τόσο βαρύ, που έγινε αφόρητος για τη Βιρτζίνια». Η κατάπτωσή του έφθασε μέχρι το μικροσκοπικό νησί της Αγίας Ελένης, στον Νότιο Ατλαντικό, όπου η «Σχολή Πρίγκιπας Αντριου» άλλαξε το όνομά της, με τη σιωπηλή συμφωνία των Ανακτόρων.

Οι συνθήκες διαβίωσής του στο Ουίνδσορ, αφότου ο νέος εστεμμένος αδελφός του έχασε την υπομονή του και αφαίρεσε την εφ’ όρου ζωής χρηματοδότησή του, τον οδήγησαν σε μια μάχη επιβίωσης. Οι ελπίδες του ότι ο Κάρολος θα άλλαζε την απόφασή του να τον απομακρύνει από τα πριγκιπικά του καθήκοντα δεν πραγματοποιήθηκαν, με τις προτεραιότητες να αλλάζουν ραγδαία μετά τη καρκινική διάγνωση του μονάρχη.

Πηγές του παλατιού αναφέρουν στην Telegraph ότι οι απόπειρες συμφιλίωσης των δύο ανδρών δεν έχουν προχωρήσει αρκετά, αν και όλοι αναγνωρίζουν ότι οι δυνατότητες του βασιλέα είναι περιορισμένες. Ο πρίγκιπας έχει τη δική του, μακροχρόνια συμφωνία μίσθωσης με το Κτήμα του Στέμματος για το σπίτι του και, εφόσον μπορεί να το συντηρεί –παρά το κόστος εκατομμυρίων λιρών που εκείνο απαιτεί– δεν μπορεί να εκδιωχθεί.

Ο Αντριου εγκατέλειψε πλέον όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του, εκτός από μερικές που είχαν απομείνει από υποχρεώσεις που είχε αναλάβει πριν τον θάνατο της Ελισάβετ Β’. Η εκλιπούσα βασίλισσα τον περιόρισε αποκλειστικά σε «οικογενειακές εκδηλώσεις», με τον Δούκα της Υόρκης και την πρώην σύζυγό του, Σάρα, να συμμετέχουν μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια στον χριστουγεννιάτικο περίπατο στο Σάντρινγκχαμ, και στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου την Κυριακή του Πάσχα.

Πρόσφατη δημοσκόπηση του YouGov παρουσιάζει τη δημοτικότητά του στο 9% – πολύ πιο χαμηλά από εκείνη του ζεύγους Χάρι-Μέγκαν. Τώρα τμήμα μιας νέας βιογραφίας του Αντριου με τίτλο «Δικαιωματιστής» από τον συγγραφέα Αντριου Λόουνι, που βασίστηκε σε τέσσερα χρόνια εγκληματολογικής έρευνας και εκατοντάδες συνεντεύξεις με γνώστες του περιβάλλοντός του, παρουσιάστηκε σε πέντε μέρη στις πρώτες σελίδες της ταμπλόιντ εφημερίδας Daily Mail.

Το βιβλίο εξηγεί γιατί ο Δούκας είναι τόσο αντιδημοφιλής, μέσω μιας βασανιστικής αφήγησης της δημόσιας και ιδιωτικής του ζωής. Περιλαμβάνει ύποπτες οικονομικές συναλλαγές –με πολυτελείς διακοπές στην Τυνησία πληρωμένες από λίβυο λαθρέμπορο όπλων–, τα χρόνια που θήτευσε ως εμπορικός επιτετραμμένος της χώρας του –όπου επιχείρησε να εκμαιεύσει ως δώρο ένα αυγό Φαμπερζέ από το Κρεμλίνο–, καθώς και τις διαψεύσεις του Παλατιού ότι επωφελήθηκε οικονομικά.

Οι ιστορίες για τη σεξουαλική του ζωή διαθέτουν πολύχρωμες λεπτομέρειες, με ατάκες του Επστάιν για εμμονές του πρίγκιπα με το σεξ, μοντέλα που τον συνόδευαν παντού, μέχρι και μια γυναικεία παρέα που «έσερνε μονίμως μαζί του» όταν δειπνούσε με τη βασίλισσα, σύμφωνα με ένα μέλος του προσωπικού του Παλατιού.

Το βιβλίο περιγράφει παιδιάστικα περιστατικά όπου ο Αντριου έσπρωχνε το πρόσωπο συναθλήτριας του στο γκολφ μέσα σε πιάτο με πατέ, παράλογες απαιτήσεις, όπως την απόλυση ενός μέλους του προσωπικού του επειδή «φορούσε νάιλον γραβάτα» και γραφικότητες σε συναντήσεις του με επισήμους, όπως με τον τότε δήμαρχο Λονδίνου, Μπόρις Τζόνσον, όπου του ζήτησε να καταργήσει φανάρια στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Κάποια περιστατικά που περιγράφει το βιβλίο, όπως εκείνα με την υποτιθέμενη σωματική σύγκρουση ανάμεσα στον Δούκα της Υόρκης και τον ανιψιό του , πρίγκιπα Χάρι, με επίκεντρο τον γάμο του τελευταίου με την Μέγκαν –ο οποίος, σύμφωνα με τον Αντριου, δεν είχε δυνατότητα να μακροημέρευσης– έχουν διαψευσθεί από το περιβάλλον του εξόριστου νεαρού πρίγκιπα.

Ρεαλιστικά, ορισμένοι μέσα στους κύκλους των Ανακτόρων παραδέχονται ότι το «ζήτημα του πρίγκιπα Αντριου», όπως το χαρακτηρίζουν, πέφτει τώρα στις πλάτες του διαδόχου του θρόνου, Ουίλιαμ, ο οποίος θα κληθεί να το επιλύσει δια παντός. Βασιλικοί συντάκτες και ιστορικοί προεξοφλούν ήδη ότι η προσέγγιση του πρίγκιπα της Ουαλίας όταν αναλάβει τον θρόνο θα είναι πολύ πιο αδίστακτη εναντίον του Αντριου από την ουδέτερη που τηρεί επισήμως ο Κάρολος.

Οι μηχανισμοί στη διάθεση του μελλοντικού μονάρχη είναι πιο εκτεταμένοι από όσους θεωρούνται ότι υπάρχουν. Μπορεί να επιλέξει να μην τον καλέσει στις επίσημες εκδηλώσεις της στέψης του, ακόμα και να του αφαιρέσει τον τίτλο του Τάγματος της Περικνημίδας –την ύψιστη τιμή του βρετανικού στέμματος, που απονέμεται σε μέλη της Βασιλικής οικογένειας– ο οποίος βρίσκεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του εκάστοτε μονάρχη.

Η Βουλή των Κοινοτήτων έχει ακόμη μεγαλύτερες εξουσίες – μπορεί να καταργήσει το Δουκάτο μέσω νομοθεσίας. Μια τέτοια απόπειρα βουλευτών για λογαριασμό των κατοίκων της Υόρκης –που δεν επιθυμούσαν πλέον την εκπροσώπησή τους από τον Δούκα– απέτυχε το 2022, αλλά αν κατατεθεί κεντρικά ως σχέδιο νόμου από την κυβέρνηση, θα έχει καλύτερη τύχη. Τότε το όνομα του Αντριου θα μπορούσε τελικά να διαγραφεί από το Μητρώο των Ευγενών, υπό τον τίτλο της Υόρκης.

Σε κάθε περίπτωση, το όνειδος που είναι σήμερα συνδεδεμένο με τον πρίγκιπα καθιστά σχεδόν βέβαιο το γεγονός ότι το Δουκάτο του θα τεθεί σε αναστολή μετά τον θάνατό του, επιστρεφόμενο στο Στέμμα. Ελλείψει γραπτού συντάγματος, οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές της Βρετανίας, πάντως, θεωρούν ότι η ανάκληση του τίτλου του Αντριου θα γίνει μέσω κυβερνητικού νομοσχεδίου, πιθανώς σε συνδυασμό με μια εξέταση για πιθανή κατάχρηση δημόσιων πόρων του πρίγκιπα.

Τότε ο Κάρολος θα μπορούσε να του στερήσει τον τίτλο του «για το ευρύτερο καλό του έθνους». Θα φανεί ότι το κάνει με βαριά καρδιά, ενώ παράλληλα θα επουλώσει τη μόνιμη πληγή της μοναρχίας που προκαλούν οι βιογραφίες και τα συνεχή αρνητικά δημοσιεύματα του διεθνούς και του βρετανικού Τύπου για τα σκάνδαλα και τις παρατυπίες του αδελφού του.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News