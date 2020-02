Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Οικονομικών μετά από καβγά με τον Μπόρις Τζόνσον

Η πρώτη μετά-Brexit ενδοκυβερνητική κόντρα στο Λονδίνο, μεταξύ του Μπόρις Τζόνσον και του υπουργού Οικονομικών Σατζίντ Τζαβίντ, κατέληξε στην παραίτηση του δεύτερου.

Το επεισόδιο σημειώθηκε την Πέμπτη, στο πλαίσιο του πρώτου κυβερνητικού ανασχηματισμού μετά το Brexit.

«Ο Τζαβίντ απέρριψε τη θέση του υπουργού Οικονομικών. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι έπρεπε να αποπέμψει όλους τους ειδικούς συμβούλους του και να τους αντικαταστήσει με ειδικούς συμβούλους της Ντάουνινγκ Στριτ προκειμένου να δημιουργηθεί μία ομάδα. Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι κανένας υπουργός που σέβεται τον εαυτό του δεν θα αποδεχόταν αυτούς τους όρους», δήλωσε πηγή του περιβάλλοντος του Τζαβίντ, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian.

Ο Τζόνσον διόρισε τον Ρίσι Σουνάκ στη θέση του υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού.

The Rt Hon Rishi Sunak MP @RishiSunak has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury pic.twitter.com/OTYOkujnbo

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 13, 2020