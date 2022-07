Βρετανία: Οκτώ οι υποψήφιοι για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον

Οκτώ υποψήφιοι θα διεκδικήσουν την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και την πρωθυπουργία της Βρετανίας, όπως ανακοίνωσε ο Γκράχαμ Μπρέιντι, πρόεδρος της «Επιτροπής 1922».

Οι υποψήφιοι στην κούρσα για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον είναι η Κέμι Μπέιντενοχ, η Σουέλα Μπράβερμαν, ο Τζέρεμι Χαντ, η Πένι Μόρντοντ, ο Ρίσι Σουνάκ, ο Τομ Τούγκεντχατ, η Λιζ Τρας και ο Ναντίμ Ζαχάουι.

Ο Σάτζιντ Τζάβιντ και ο Ρίμαν Τσίστι, οι οποίοι είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι, αποσύρθηκαν τελικά, προτού ανακοινωθεί η τελική λίστα των υποψηφίων για τη διαδοχή του Τζόνσον.

Η πρώτη ψηφοφορία θα διεξαχθεί θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Ιουλίου.

Ο κουρδοϊρακινός Ναντίμ Ζαχάουι (πολλοί από τους υποψήφιους είναι μετανάστες δεύτερης γενιάς) έγραψε στο Twitter ότι είναι Βρετανός από επιλογή και ότι ανυπομονεί για την αυριανή μέρα.

Delighted to be nominated by my colleagues to stand for the leadership of our Party, and the country.

For the country that has given me so much, I am deeply honoured. I am British by choice, but I am #conservativebyconviction.

I look forward to tomorrow’s ballot. #NZ4PM

— Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) July 12, 2022