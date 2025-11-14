Βρετανία: Οι εσωκομματικές διαμάχες απειλούν την ηγεσία του Στάρμερ

Η πρόσφατη πολιτική αναταραχή στους κόλπους του Εργατικού Κόμματος αποκαλύπτει βαθιές εσωτερικές εντάσεις και αμφισβητήσεις γύρω από την ηγεσία του Κιρ Στάρμερ. Οι φήμες για εσωκομματικές ίντριγκες, οι πτωτικές δημοσκοπήσεις και οι δύσκολες οικονομικές αποφάσεις σκιαγραφούν μια κυβέρνηση σε κρίσιμο σταυροδρόμι πολιτικής και αξιοπιστίας.

«Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν κατακόρυφη πτώση και με δύσκολες αποφάσεις να πλησιάζουν –ιδίως για το ενδεχόμενο αύξησης των φόρων–, το τελευταίο που χρειαζόταν ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ήταν μια δημόσια αντιπαράθεση και την αμφισβήτηση της ηγεσίας του από το ίδιο του το κόμμα», γράφουν οι New York Times. Ο Στάρμερ, όμως, βρίσκεται αντιμέτωπος με ακριβώς αυτή την κατάσταση, καθώς μια προσπάθεια να αποδυναμωθεί ένας εν δυνάμει αντίπαλος τού γύρισε μπούμερανγκ.

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, βρετανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές από το περιβάλλον του Στάρμερ, μετέδωσαν ότι ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ σχεδίαζε να κινηθεί κατά του πρωθυπουργού. Ο Στρίτινγκ απάντησε μέσω του BBC ότι «δεν αμφισβητεί τον πρωθυπουργό», κατηγορώντας όμως το πρωθυπουργικό γραφείο για «τοξική κουλτούρα» και διαρροές που είχαν στόχο τη δική του δυσφήμηση.

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Στάρμερ δήλωσε ότι «ουδέποτε ενέκρινε» τέτοιες κατηγορίες εις βάρος μελών του υπουργικού του συμβουλίου και τις χαρακτήρισε «απαράδεκτες». Ομως η δημόσια αποκάλυψη των εσωκομματικών εντάσεων είχε ήδη προκαλέσει περαιτέρω ζημιά σε μια κυβέρνηση Εργατικών που, από την ανάληψη της εξουσίας πέρυσι, ταλαντεύεται από κρίση σε κρίση.

Ο πολιτικός αναλυτής και πρώην συνεργάτης του Τόνι Μπλερ, Τζον ΜακΤέρναν, σχολίασε: «Είναι σαν να βγάζεις τον φελλό από το μπουκάλι· αυτό που λεγόταν ιδιωτικά για τον ηγέτη βγαίνει τώρα στη δημοσιότητα. Το ζήτημα δεν είναι πλέον αν θα υπάρξει αμφισβήτηση της ηγεσίας, αλλά πότε θα συμβεί».

Ηδη από την Τρίτη αρκετά βρετανικά ΜΜΕ, ανάμεσά τους το BBC και μεγάλες εφημερίδες, μετέδιδαν ότι συνεργάτες του Στάρμερ προειδοποιούσαν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής του θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τις αγορές και να πλήξει τη σχέση που έχει οικοδομήσει ο ίδιος με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Κάποιες αναφορές, μάλιστα, κατονόμαζαν τον Στρίτινγκ ως έναν από τους πιθανούς «συνωμότες».

Οι φήμες περί αμφισβήτησης της ηγεσίας του Στάρμερ κυκλοφορούσαν παρασκηνιακώς εδώ και μήνες, σύμφωνα με τους New York Times, και φούντωσαν στο ετήσιο συνέδριο του κόμματος τον Σεπτέμβριο, όταν ακούστηκαν υπονοούμενα για πιθανή υποψηφιότητα του δημάρχου του Μάντσεστερ, Αντι Μπέρναμ, για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Το 2024, το Εργατικό Κόμμα είχε κερδίσει τις εκλογές με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά μόλις 34% των ψήφων. Μια σειρά λανθασμένων χειρισμών υπονόμευσαν ταχύτατα τη δημοτικότητα του Στάρμερ και πλέον οι δημοσκοπήσεις φέρνουν το κόμμα του πίσω από το δεξιό αντιμεταναστευτικό Reform U.K. του Νάιτζελ Φάρατζ, με διψήφια διαφορά.

Ο Στάρμερ, πρώην γενικός εισαγγελέας, δυσκολεύεται να διατυπώσει ένα σαφές πολιτικό όραμα, σημειώνουν οι ΝΥΤ. Η οικονομία αναπτύσσεται με βραδείς ρυθμούς, οι δημόσιες υπηρεσίες, π.χ. της Υγεία, βελτιώνονται ελάχιστα, ενώ σύμφωνα με ορισμένες έρευνες ο Στάρμερ είναι ο πιο αντιδημοφιλής πρωθυπουργός στη σύγχρονη δημοσκοπική ιστορία.

Στο ήδη βαρύ κλίμα προστέθηκαν και τα λόγια της υπουργού Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, η οποία υπαινίχθηκε ότι στον προϋπολογισμό της 26ης Νοεμβρίου ίσως χρειαστεί να παραβεί τη δέσμευση να μην αυξηθούν οι τρεις βασικοί φόροι· μια βασική υπόσχεση του περυσινού εκλογικού προγράμματος. Κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να πυροδοτήσει κρίση ηγεσίας, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι οι επίδοξοι διάδοχοί του θα περιμένουν τις τοπικές εκλογές του Μαΐου σε Σκωτία, Ουαλία και Αγγλία, όπου προβλέπεται κακή επίδοση των Εργατικών.

Η Αντζελα Ρέινερ θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα η φυσική διάδοχος του Στάρμερ, όμως παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο από τη θέση της αναπληρώτριας πρωθυπουργού και αναπληρώτριας αρχηγού του κόμματος, μετά την παραδοχή φορολογικών παρατυπιών. Η αποχώρησή της άνοιξε τον δρόμο για τον Γουές Στρίτινγκ, έναν επικοινωνιακά χαρισματικό πολιτικό με πιο δεξιό προσανατολισμό από τον μέσο όρο του κόμματος.

Αλλοι πιθανοί διάδοχοι είναι η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, ο υπουργός Αμυνας, Τζον Χίλι, και ο υπουργός Ενέργειας, Εντ Μίλιμπαντ, πρώην ηγέτης των Εργατικών. Ωστόσο, για να ξεκινήσει επίσημα διαδικασία διαδοχής απαιτείται η στήριξη 80 από τους 405 βουλευτές του κόμματος, κάτι που οι ΝΥΤ δεν θεωρούν εύκολο.

Ακόμη και αν προκύψει αντίπαλος, ο Στάρμερ έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει ξανά την ηγεσία και, ελλείψει εναλλακτικής, ίσως τελικά τη διατηρήσει. Αλλωστε η πρόσφατη εμπειρία των Συντηρητικών δείχνει ότι η αλλαγή ηγεσίας δεν εγγυάται εκλογική ανάκαμψη: το κόμμα άλλαξε δύο πρωθυπουργούς μετά τη νίκη του 2019, αλλά ηττήθηκε πανηγυρικά το 2024.

Οι Εργατικοί δεν έχουν αλλάξει ηγεσία ενόσω κυβερνούν, από το 2007, όταν ο Τόνι Μπλερ αποχώρησε χωρίς εσωκομματική αναμέτρηση, δίνοντας τη θέση του στον Γκόρντον Μπράουν. Αυτή τη φορά οι διαρροές φαίνεται να στόχευαν στο να δείξουν ότι ο Στάρμερ είναι αποφασισμένος να παλέψει για την ηγεσία και να προειδοποιήσουν ότι μια εσωκομματική αναταραχή θα ωφελήσει τον Φάρατζ και θα προκαλέσει οικονομική αστάθεια. Τέτοιες απειλές, ωστόσο, δύσκολα θα κατευνάσουν τους ανήσυχους βουλευτές.

