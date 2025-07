Βρετανία: Νέο κόμμα από τον πρώην ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν

Ο πρώην ηγέτης των Εργατικών και σημαίνων στέλεχος της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, από το οποίο αποβλήθηκε το 2020 έπειτα από εσωτερική έρευνα που του προσήψε απραξία απέναντι στο αντισημιτισμό, ανακοίνωσε την ίδρυση ενός νέου πολιτικού σχηματισμού. Συνοδοιπόρος σε αυτό το εγχείρημα και η βουλευτής των Εργατικών, Ζάρα Σουλτάνα, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το κόμμα και δήλωσε έτοιμη να ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα μαζί με τον Τζέρεμι Κόρμπιν. Μόνο που αυτό φαίνεται πως αποτέλεσε έκπληξη… ακόμη και για τον ίδιο τον Κόρμπιν.

«Είναι καιρός για ένα νέο είδος πολιτικού κόμματος. Ενα κόμμα ριζωμένο στις γειτονιές μας, στα συνδικάτα και τα κοινωνικά κινήματα. Ενα κόμμα. Ενα κόμμα που σας ανήκει», έγραψε σε μακροσκελές μήνυμα στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ανακοινώνοντας την ίδρυση του “Your Party” (“Το δικό σας κόμμα”) από κοινού με τη βουλευτή Ζάρα Σουλτάνα.

It’s time for a new kind of political party – one that belongs to you.

Sign up at https://t.co/0bhBHhWvVa. pic.twitter.com/UwjHBf4nZQ

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) July 24, 2025