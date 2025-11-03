Βρετανία: Μέλος του προσωπικού έσωσε τους επιβάτες του τρένου από τον μαχαιροβγάλτη

Ο 32χρονος Βρετανός, που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε πολλούς επιβάτες σε αμαξοστοιχία στην ανατολική Αγγλία, δεν ήταν γνωστός στην αντιτρομοκρατική αστυνομία ούτε στις υπηρεσίες ασφαλείας, δήλωσε σήμερα η υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ.

Η επίθεση το βράδυ του Σαββάτου –για την οποία η αστυνομία είπε ότι δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική– προκάλεσε τον τραυματισμό 11 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα μέλος του προσωπικού του τρένου, το οποίο παραμένει στο νοσοκομείο σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση, δήλωσε η Αλεξάντερ.

Πέντε από τους τραυματίες πήραν εξιτήριο αργά το βράδυ της Κυριακής.

Η Αλεξάντερ είπε σήμερα στον ραδιοσταθμό Times Radio ότι ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη για απόπειρα φόνου, δεν είχε επισημανθεί από τις αντιτρομοκρατικές αρχές πριν από την επίθεση.

«Μπορώ να σας πω ότι δεν ήταν γνωστός στην αντιτρομοκρατική αστυνομία, δεν ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας», δήλωσε η Αλεξάντερ, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να σχολιάσει αν ο άνδρας ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Η βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε ότι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο μέσα σε οκτώ λεπτά από την πρώτη κλήση εκτάκτου ανάγκης.

Ενα μαχαίρι βρέθηκε στο σημείο και οι ντετέκτιβ ερευνούν τις εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας που δείχνουν ότι ένα μέλος του προσωπικού του τρένου επενέβη για να σταματήσει τον δράστη.

«Μπήκε κυριολεκτικά στη μέση βάζοντας σε κίνδυνο τον εαυτό του» δήλωσε η Αλεξάντερ. «Ανθρωποι είναι σήμερα ζωντανοί χάρη στις ενέργειές του».

Ο ύποπτος συνελήφθη αφού το τρένο σταμάτησε εκτάκτως στο Χάντινγκντον, περίπου 130 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου, κοντά στο Κέιμπριτζ. Οι Αρχές είπαν ότι δεν αναζητούν κάποιον άλλο σε σχέση με το επεισόδιο.

