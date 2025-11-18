Βρετανία: Η Tεχνητή Nοημοσύνη θα βοηθά τους γιατρούς να εντοπίζουν κατάγματα

Η Tεχνητή Nοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί σε βρετανικά νοσοκομεία για τον εντοπισμό καταγμάτων και εξαρθρώσεων και την παροχή ταχύτερης θεραπείας, στο πλαίσιο μιας νέας δοκιμαστικής εφαρμογής.

Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία του ιδρύματος Northern Lincolnshire and Goole NHS Foundation Trust, θα συμμετάσχουν σε ένα διετές πιλοτικό πρόγραμμα του βρετανικού ΕΣΥ, που θα ξεκινήσει αργότερα αυτό τον μήνα.

Ο Αμπντούλ Καν, σύμβουλος στην επείγουσα ιατρική, δήλωσε στο BBC: «Η χρήση της τεχνολογίας ΤΝ για την αναγνώριση πιθανών προβλημάτων έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην κάλυψη της ζήτησης σε όλη τη βόρεια Ευρώπη και ανυπομονούμε να δούμε αν θα έχει παρόμοιο αντίκτυπο και εδώ».

Το ίδρυμα δήλωσε ότι το λογισμικό ΤΝ θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο εργαλείο για να βοηθήσει τους γιατρούς στη διάγνωσή τους.

Το ίδρυμα, το οποίο διαχειρίζεται νοσοκομεία στο Σκάνθορπ, στο Γκρίμσμπι και στο Γκουλ, δήλωσε ότι η τεχνολογία δεν θα χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς ηλικίας κάτω των δύο ετών, ούτε για απεικόνιση θώρακα, σπονδυλικής στήλης, εγκεφάλου, προσώπου ή μαλακών μορίων.

Ο Τζέικ Μπέιτς, έμπειρος ακτινολόγος, πρόσθεσε στο BBC: «Παράλληλα με την κλασική απεικόνιση, το αρχείο του ασθενούς θα περιέχει επίσης μια έκδοση με σχολιασμό από Tεχνητή Nοημοσύνη, η οποία θα επισημαίνει τυχόν πιθανά προβλήματα, τα οποία ο γιατρός μπορεί να θέλει να εξετάσει περαιτέρω. Κάθε ακτινογραφία θα εξετάζεται από τους γιατρούς μας, οι οποίοι θα λαμβάνουν την τελική απόφαση σχετικά με τη διάγνωση και τη σωστή πορεία θεραπείας για τον συγκεκριμένο ασθενή».

