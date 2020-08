Βρετανία: Η πρώτη συναυλία προσαρμοσμένη στα μέτρα για τον κορονοϊό

Σε αντίθεση με τις θλιβερές εικόνες που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα από συναυλίες στην Ελλάδα, όπου δεν φαίνεται να τηρείται κανένα μέτρο προφύλαξης από τον κορονοϊό, οι Βρετανοί διοργανωτές απέδειξαν πώς πρέπει να διοργανώνεται μία επιτυχημένη και ασφαλής για τον κόσμο μουσική εκδήλωση την εποχή της πανδημίας.

Ετσι, η πρώτη συναυλία με μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης έγινε στο Νιούκαστλ, σε ένα ανοιχτό γήπεδο, όπου 2.500 άτομα παρακολούθησαν τον Σαμ Φέντερ, δημοφιλή νεαρό ρόκερ στη Βρετανία.

Οι διοργανωτές έστησαν 500 μεταλλικές εξέδρες, με χωρητικότητα πέντε ατόμων, σε απόσταση δύο μέτρων η μία από την άλλη.

omg the UK’s first socially distanced concert happened tonight.. 👀 this is really the new reality for a while pic.twitter.com/iK09YSsKuO

Κάθε εξέδρα είχε τραπέζι, καρέκλες και ένα μικρό ψυγείο. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η κάθε παρέα των πέντε ατόμων σε μία εξέδρα, να έχει φτάσει με το ίδιο αυτοκίνητο.

Sam Fender had a concert in Newcastle, England on what promoters called, the "world's first socially-distanced gig."

Are you here for this new concert experience? 🎫 pic.twitter.com/9k4dUUK1zx

— Pop Crave (@PopCraveMusic) August 13, 2020