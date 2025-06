Βρετανία: Φιλοπαλαιστίνιοι εισήλθαν σε πολεμική βάση – ζημιές σε αεροσκάφη

Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές στη Βρετανία γνωστοποίησαν ότι εισήλθαν λαθραία σε βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στην κεντρική Αγγλία και προκάλεσαν ζημιές σε δύο στρατιωτικά αεροσκάφη, το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Η ακτιβιστική ομάδα Palestine Action ανακοίνωσε ότι μέλη της εισήλθαν στη βάση Μπράιζ Νόρτον στο Οξφορντσάιρ, έριξαν κόκκινη μπογιά στους κινητήρες δύο πολεμικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού Airbus Voyager, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες και διέφυγαν χωρίς να εντοπισθούν.

Σύμφωνα με την ομάδα, οι δράστες προκάλεσαν επίσης ζημιές με λοστούς.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.

Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.

From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N

— Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2025