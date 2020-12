Βρετανία: Εγκρίθηκε και το εμβόλιο AstraZeneca – Οξφόρδης

Το εμβόλιο τoυ πανεπιστημίου της Οξφόρδης και της AstraZeneca ενέκρινε την Τετάρτη η αρμόδια βρετανική ρυθμιστική αρχή (MHRA – Medicines and Healthcare products Regulatory Agency). Η Βρετανία έγινε έτσι η πρώτη μεγάλη χώρα της Δύσης που εγκρίνει τη χρήση του εμβολίου AZD1222.

Πρόκειται για μια μεγάλη ανάσα ελπίδας, καθώς η πανδημία της Covid-19 έχει σαρώσει, με μεγαλύτερη σφοδρότητα σε σχέση με την περασμένη άνοιξη, το Ηνωμένο Βασίλειο και έχει φέρει το φημισμένο βρετανικό σύστημα υγείας (NHS) στα όριά του: τη Δευτέρα οι νοσηλευόμενοι έφτασαν τους 20.426, περισσότερους και από τη 12η Απριλίου που θεωρείτο το αποκορύφωμα της επιδημίας. Η Βρετανία έχει φτάσει να θρηνεί περισσότερους από 71.000 νεκρούς από την επιδημία.

Χαιρετίζοντας την απόφαση της MHRA για την έγκριση του εμβολιου των AstraZeneca – Οξφόρδης, ο βρετανός υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ ανακοίνωσε ότι η διάθεση του εμβολίου θα ξεκινήσει την προσεχή Δευτέρα 4 Ιανουαρίου.

«Σπουδαίο ότι τελειώνουμε το 2020 με μια τέτοια στιγμή ελπίδας: το εμβόλιο Οξφόρδης/AstraZeneca για τον κορoνοϊό εγκρίθηκε σήμερα για χρήση από την ΜHRA. Το εμβόλιο για τον κορονοϊό είναι η δική μας διέξοδος από την πανδημία – τώρα πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας ενώ το ξεπερνάμε μαζί», έγραψε στο σχετικό tweet.

