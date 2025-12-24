Βρετανία: Δύο τρομοκράτες σχεδίαζαν επίθεση κατά των Εβραίων – «τη μεγαλύτερη στα χρονικά»

Δύο άνδρες που ετοιμάζονταν να δολοφονήσουν μαζικά Εβραίους στο Μάντσεστερ, βρέθηκαν ένοχοι από δικαστήριο για το σχέδιό τους, το οποίο ανακάλυψαν εγκαίρως οι βρετανικές Αρχές.

Ο 38χρονος Γουαλίντ Σαντάουι και ο 52χρονος Αμάρ Χουσεΐν είχαν «έντονη αντιπάθεια» για τους Εβραίους και κανόνιζαν λαθραία εισαγωγή όπλων στο Ηνωμένο Βασίλειο ως μέρος ενός «σχεδίου εμπνευσμένου από το ISIS».

Σύμφωνα με το BBC, πίστευαν ότι σχεδίαζαν τις επιθέσεις σε συνεργασία με έναν τρίτο άνδρα, γνωστό σε αυτούς ως Φαρούκ, ο οποίος φαινόταν να συμμεριζόταν τις εξτρεμιστικές τους απόψεις, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μυστικός αστυνομικός.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ δήλωσε ότι ο Σαντάουι ήταν ο αρχηγός της ομάδας και είχε σχεδιάσει μία τρομοκρατική επίθεση που «θα μπορούσε ενδεχομένως να ήταν η πιο θανατηφόρα στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου».

Ο Σαντάουι και ο Χουσεΐν, κρίθηκαν ένοχοι για τον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών μεταξύ 13 Δεκεμβρίου 2023 και 9 Μαΐου 2024.

Ενας τρίτος άνδρας, ο νεότερος αδελφός του Σαντάουι, Μπιλέλ, 36 ετών, καταδικάστηκε για απόκρυψη πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές ενέργειες.

Ο Γουαλίντ είχε ως στόχο να εισάγει λαθραία τέσσερα τυφέκια AK-47, δύο πιστόλια και 900 σφαίρες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πώς απετράπη η επίθεση

Μήνες νωρίτερα, ο Γουαλίντ, από την Τυνησία, πατέρας δύο παιδιών, πλήρωσε μια προκαταβολή για τα όπλα και πίστευε ότι είχε κανονίσει την εισαγωγή τους μαζί με έναν ομοϊδεάτη εξτρεμιστή, τον Φαρούκ, ο οποίος όμως ήταν μυστικός πράκτορας.

Ο Γουαλίντ είπε στον Φαρούκ ότι μπορούσε να προμηθευτεί ένα πυροβόλο όπλο μέσω της Σουηδίας και ήθελε να φέρει όπλα από την ανατολική Ευρώπη.

Ο Γουαλίντ συνελήφθη στο Μπόλτον στις 8 Μαΐου 2024, όταν πήγε να παραλάβει μερικά από τα πυροβόλα όπλα από ένα αυτοκίνητο.

Η εισαγγελία δήλωσε ότι στο όχημα βρέθηκαν δύο τυφέκια εφόδου, ένα ημιαυτόματο πιστόλι και σχεδόν 200 σφαίρες, τα οποία είχε ελέγξει πριν η αντιτρομοκρατική.

Ο Χουσεΐν και ο Μπιλέλ συνελήφθησαν λίγα λεπτά αργότερα.

Οπως είπαν στο δικαστήριο, ο Γουαλίντ Σαντάουι σχεδίαζε «να γίνει μάρτυρας». Είχε ετοιμάσει μια διαθήκη και είχε αφήσει ένα αντίγραφο στον αδελφό του, μαζί με πρόσβαση στα υπάρχοντά του και δεκάδες χιλιάδες λίρες σε μετρητά για να βοηθήσει την οικογένειά του.

Κίνησε την προσοχή των Αρχών όταν χρησιμοποίησε 10 λογαριασμούς στο Facebook, κανένας από τους οποίους δεν ήταν στο όνομά του, για να διαδώσει ισλαμιστικές εξτρεμιστικές απόψεις.

Ο Φαρούκ επιστρατεύτηκε για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του στο Διαδίκτυο και αργότερα αυτοπροσώπως.

Ο Γουαλίντ Σαντάουι χρησιμοποίησε έναν από τους ψεύτικους λογαριασμούς του για να ενταχθεί στην ομάδα στο Facebook του Εβραϊκού Συμβουλίου Αντιπροσώπων του Μείζονος Μάντσεστερ, η οποία περιείχε λεπτομέρειες για μια «Πορεία κατά του Αντισημιτισμού», η οποία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης στις 21 Ιανουαρίου πέρυσι, με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων.

Μέρες αργότερα, είπε στον Φαρούκ: «Εδώ στο Μάντσεστερ, έχουμε τη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα. Θεού θέλοντος, θα τους υποβαθμίσουμε και θα τους ταπεινώσουμε (με τον χειρότερο δυνατό τρόπο) και θα τους χτυπήσουμε εκεί που πονάνε».

Ο ίδιος στρατολόγησε τον επίσης υποστηρικτή του ISIS, Χουσεΐν, από το Κουβέιτ, ο οποίος εργαζόταν και ζούσε σε ένα κατάστημα επίπλων στο Μπόλτον.

Οι δυο τους ταξίδεψαν στο Ντόβερ τον Μάρτιο του 2024 για να δουν πώς θα μπορούσαν να περάσουν λαθραία όπλα μέσω του λιμανιού εκεί.

Στη συνέχεια, ο Σαντάουι παρακολουθούσε εβραϊκούς παιδικούς σταθμούς, σχολεία, συναγωγές και καταστήματα.

Ο αδελφός του, Μπιλέλ, δεν σχεδίαζε να συμμετάσχει στις επιθέσεις, αλλά γνώριζε τι έκανε ο Γουαλίντ και συμμεριζόταν τις απόψεις του ISIS.

Ο Χουσεΐν είπε στους ερευνητές ότι δεν συμμετείχε σε κανένα σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης και ότι οι πληροφορίες του μυστικού αστυνομικού ήταν «στη φαντασία του».

«Η κυβέρνησή σας, ο πρωθυπουργός σας έστειλε όπλα για να σκοτώσουν τα παιδιά μας στο Ισραήλ. «Η τρομοκρατία είναι η θρησκεία μας. Το Κοράνι λέει ότι η τρομοκρατία είναι φυσιολογική», είπε στο δικαστήριο.

Ο δικηγόρος του δήλωσε στους ενόρκους ότι ο Χουσεΐν είχε «πολύ σταθερές απόψεις» σχετικά με τη σύγκρουση στη Γάζα, αλλά αυτό δεν τον έκανε τρομοκράτη.

Οι ποιινές τους θα ανακοινωθούν από το δικαστήριο στις 13 Φεβρουαρίου.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της Αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρόμπερτ Ποτς, δήλωσε ότι το σχέδιο του Γουαλίντ Σαντάουι θα μπορούσε «ενδεχομένως να ήταν η πιο θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το θεωρούσε καθήκον του να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους Εβραίους».

Ο Φρανκ Φέργκιουσον, επικεφαλής του τμήματος ειδικού εγκλήματος και αντιτρομοκρατίας της Εισαγγελίας του Στέμματος, δήλωσε στο BBC ότι «ήταν μια βαθιά ανησυχητική πλεκτάνη εμπνευσμένη από εξτρεμιστική ιδεολογία».

Ο Μαρκ Γκάρντνερ, διευθύνων σύμβουλος του εβραϊκού φιλανθρωπικού οργανισμού ασφαλείας Community Security Trust, επαίνεσε την αστυνομία για την ματαίωση των σχεδίων και τόνισε ότι οι τρομοκράτες ήθελαν να σκοτώσουν Εβραίους, «όπως οι Ναζί».

