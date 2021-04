Βρετανία: Δεν θα εμβολιάζονται με AstraZeneca οι νέοι

Επειτα από τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων (EMA) σχετικά με τις δυνητικές επιπλοκές από τον εμβολιασμό με το αντικορονοϊκό σκεύασμα της AstraZeneca, στη Βρετανία οι τοπικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι στους νέους Βρετανούς τουλάχιστον, σε όσους έχουν ηλικία μικρότερη των 30 ετών, στο εξής θα χορηγείται άλλο εμβόλιο – «εναλλακτικό», όπως είπαν.

Ως προϋπόθεση της χορήγησης του «εναλλακτικού» σκευάσματος ορίστηκε η διαθεσιμότητά του και η καλή υγεία όσων προτίθενται να εμβολιαστούν.

Η παραπάνω απόφαση ελήφθη επειδή ο κίνδυνος στους νέους είναι «ελαφρώς μεγαλύτερος» σε σύγκριση με τους πιο ηλικιωμένους. Αλλά η επικινδυνότητα αυτή εξισορροπείται από το γεγονός ότι οι πιο ηλικιωμένοι διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο αν νοσήσουν από τον κορονοϊό.

Σαν απάντηση στον εύλογο θόρυβο που σηκώθηκε, ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έσπευσε να προσθέσει πινελιές ψυχραιμίας λέγοντας ότι το προϊόν της εταιρείας AstraZeneca «είναι ασφαλές».

Αυτό ανέφερε σε δημοσιογράφους στην Κορνουάλη, και η δήλωσή του αναπαρήχθη μέσω Twitter.

Boris Johnson says Government believes the Oxford/AstraZeneca vaccine is “safe”

“But the crucial thing for everybody is to listen to what the scientists, the medical experts have to say later on,” he tells reporters on visit to Cornwall

— John Stevens (@johnestevens) April 7, 2021