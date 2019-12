Βρετανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε παιδιά έξω από σχολείο

Συναγερμός σήμανε στο Έσεξ, καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε σε παιδιά, έξω από γυμνάσιο στις 15.30 το μεσημέρι (ώρα Αγγλίας, 17.30 ώρα Ελλάδος).

Σύμφωνα με τις αρχές το τροχαίο είναι «σοβαρό» ενώ η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να μην κάνουν εικασίες για τις περιστάσεις.

Ο πατέρας μιας μαθήτριας, που δεν έδωσε το όνομά του στα ΜΜΕ, δήλωσε: «Ένα αυτοκίνητο Ford KA ανέβηκε στο πεζοδρόμιο πίσω της (εννοεί την κόρη του). Ο φίλος της παρασύρθηκε από το όχημα, όπως και ένα άλλο αγόρι το οποίο τραυματίστηκε πολύ άσχημα».

«Όλοι είναι σε σοκ» ανέφερε ο πατέρας, διευκρινίζοντας ότι η κόρη του χτυπήθηκε από τον καθρέφτη.

Στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα, που κάνουν λόγο για «αριθμό ασθενών», με τα βρετανικά Μέσα ενημέρωσης να μιλούν για τραυματισμό πολλών παιδιών.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα νεκρό παιδί.

#BREAKING : Loughton , England – Multiple children have been hit by a vehicle near Debden Park High School in #Loughton , Essex. pic.twitter.com/iGzozr0Afp

