Βρετανία: 32 νεκροί από κορονοϊό σε μία ημέρα – έντρομος ο Τζόνσον κλείνει τα σχολεία

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και οι όποιες εναλλακτικές προσεγγίσεις της πανδημίας ώστε να μην επηρεαστεί η βρετανική οικονομία, έδωσαν τη θέση τους στον πανικό. Αρον άρον η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον που έως τώρα στηριζόταν στη θεωρία της «ανοσίας της αγέλης», έσπευσε να λάβει μέτρα περιορισμού και καραντίνας, αφού ο αριθμός των νεκρών από τον κορονοϊό εκτοξεύτηκαν κατά 32 σε μία μόλις ημέρα και ξεπέρασαν το ψυχολογικό όριο των 100.

Το απόγευμα της Τετάρτης ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα κλείσουν από την προσεχή Παρασκευή και για άγνωστο διάστημα. Ξεκαθάρισε δε ότι οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δεν θα διεξαχθούν τον Μάιο και τον Ιούνιο όπως ήταν προγραμματισμένο…

“Exams will not take place as planned in May and June”

Prime Minister Boris Johnson announces school closures, adding that “we will make sure that pupils get the qualifications they need and deserve”

Latest: https://t.co/n4NDUlfxEx pic.twitter.com/TL5Q8xfBF5

