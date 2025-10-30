Βραζιλία: Ο δρόμος γέμισε πτώματα – αιματηρή επιδρομή στο Ρίο

Πριν ακόμα ξημερώσει στη Βίλα Κρουζέιρο, δεκάδες πτώματα κείτονταν κατά μήκος της κεντρικής οδού της φαβέλας. Τουλάχιστον 130 άτομα σκοτώθηκαν στη διάρκεια της πιο αιματηρής αστυνομικής επιχείρησης στην ιστορία του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Οι κάτοικοι της φαβέλας μετέφεραν με τα χέρια τους δεκάδες νεκρούς από το κοντινό δάσος, κατηγορώντας τις αστυνομικές Αρχές για σφαγή, όπως ανέφερε ο Guardian. «Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο – αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν ούτε στη Γάζα», είπε χαρακτηριστικά στη βρετανική εφημερίδα ο επικεφαλής του συλλόγου κατοίκων της περιοχής, Εριβέλτον Βιδάλ Κορέια.

Αξιωματούχοι του Ρίο ανέφεραν ότι την Τρίτη τουλάχιστον 64 άτομα – μεταξύ των οποίων και τέσσερις αστυνομικοί – έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια συμπλοκής 2.500 ατόμων στις δαιδαλώδεις φαβέλες. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ο αριθμός των νεκρών είχε ανέλθει σε 132 – υψηλότερος από εκείνο των θυμάτων της διαβόητης σφαγής στις φυλακές Καραντίρου του Σάο Πάολο το 1992, όταν 111 κρατούμενοι είχαν χάσει τη ζωή τους.

Μεταξύ 4:15 π.μ. και 9 π.μ., όταν τελικά κατέφθασαν οι κυβερνητικοί συλλέκτες πτωμάτων, ο Guardian παρατήρησε φορτηγά να παραδίδουν δεκάδες σορούς σε μια πλατεία της Βίλα Κρουζέιρο. Σοκαρισμένοι, οι κάτοικοι περπατούσαν στους δρόμους σιωπηλοί, την ώρα που γυναίκες αναζητούσαν αγνοούμενους συζύγους, αδελφούς ή γιους.

Η πλειονότητα των νεκρών ήταν νεαροί ενήλικοι και έφηβοι, και πιθανώς μέλη της Κόκκινης Διοίκησης – της τοπικής φράξιας εμπόρων ναρκωτικών την οποία είχε στόχο η αστυνομική επιχείρηση. Μέσα στο σοκ και την απόγνωση, οι ντόπιοι που συγκεντρώνονταν στην κεντρική πλατεία της φαβέλας είχαν και συσσωρευμένη οργή, θεωρώντας ότι η αστυνομία εκτέλεσε τους νεαρούς με συνοπτικές διαδικασίες, αντί να τους συλλάβει. «Ανεξάρτητα από το αν εμπλέκονταν στο εμπόριο ναρκωτικών, στη Βραζιλία δεν υπάρχει θανατική ποινή – έπρεπε να τους συλλάβουν», λέει με τρεμάμενη φωνή ένας από αυτούς στον Guardian.

Η Σίντα Σαντάνα είπε ότι ο γιος της, Φάμπιο, της έστειλε μήνυμα στις 3 το πρωί ότι η αστυνομία τον πυροβόλησε στο πόδι την ώρα που προσπαθούσε να παραδοθεί. Δώδεκα ώρες αργότερα, το πτώμα του βρισκόταν στην πλατεία.

Οι ντόπιοι ζητούν την άμεση απομάκρυνση του κυβερνήτη του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο, ο οποίος είναι σύμμαχος του πρώην ακροδεξιού προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο. Ο ιερέας και ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Αντόνιο Κάρλος Κόστα, χαρακτηρίζει τις δολοφονίες «ιστορική ταπείνωση» για τη Βραζιλία, που έρχεται παραμονές της συνόδου κορυφής της Cop για το κλίμα τον επόμενο μήνα στην πόλη Μπελέμ του Αμαζονίου.

Ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο, εξακολουθεί να υπερασπίζεται την επιχείρηση απέναντι στην αυξανόμενη διεθνή κατακραυγή, η οποία σύμφωνα με τον Guardian περιλαμβάνει και το τμήμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Μιλά για «σκληρό πλήγμα» στους βαριά οπλισμένους εμπόρους ναρκωτικών που έχουν καταλάβει εκατοντάδες φαβέλες τα τελευταία 40 χρόνια, λέγοντας ότι «τα μόνα πραγματικά θύματα της επιχείρησης ήταν οι τέσσερις νεκροί αστυνομικοί».

Την ώρα που μιλά ο κυβερνήτης, ένας ιερέας ραντίζει με αγιασμό 50 φρέσκα πτώματα που έχουν αφεθεί στην πλατεία. Περιμένοντας άλλο ένα φορτηγό γεμάτο σορούς, ο ιερέας θυμάται μια ομάδα τοπικών ιεραποστόλων που, 20 χρόνια νωρίτερα, είχαν προειδοποιήσει ότι η φαβέλα θα υπέφερε κάποια μέρα από ένα τεράστιο αιματοκύλισμα. «Δεν τους πιστέψαμε τότε, αλλά αποδείχθηκαν προφήτες», λέει δακρυσμένος στον Guardian.

