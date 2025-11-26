Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο ξεκινά να εκτίει την ποινή κάθειρξης 27 ετών

Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο εξάντλησε όλα τα ένδικα μέσα που είχε στη διάθεσή του για να ανατρέψει την καταδίκη του σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιοποίησε το Ανώτατο Δικαστήριο, και θα πρέπει επομένως να εκτίσει την ποινή του.

Το δικαστήριο διέταξε τον 70χρονο Μπολσονάρο να αρχίσει να εκτίει την ποινή κάθειρξης 27 ετών για τον σχεδιασμό πραξικοπήματος το 2022, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Ο Μπολσονάρο βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό από τις αρχές Αυγούστου αλλά προφυλακίστηκε το Σάββατο με απόφαση του δικαστηρίου, λόγω «του υψηλού κινδύνου να τραπεί σε φυγή», καθώς επιχείρησε να κάψει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι.

Τον Σεπτέμβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο ως αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης που συνωμότησε για να εξασφαλίσει την «αυταρχική παραμονή του στην εξουσία» μετά τη νίκη του αριστερού αντιπάλου του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκριναν ότι γνώριζε τα σχέδια για τη δολοφονία του Λούλα και του υποψηφίου αντιπροέδρου του, Τζέραλντο Αλκμίν, καθώς και για τη σύλληψη και εκτέλεση του Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος επιβλέπει τη δίκη του Μπολσονάρο.

Το σχέδιο όμως, δεν είχε την υποστήριξη των διοικητών του στρατού και της πολεμικής αεροπορίας και ο Λούλα ορκίστηκε την 1η Ιανουαρίου 2023.

Ωστόσο, μια εβδομάδα αργότερα, στις 8 Ιανουαρίου, χιλιάδες υποστηρικτές του Μπολσονάρο εισέβαλαν σε κυβερνητικά κτίρια στη Μπραζίλια. Οι δυνάμεις ασφαλείας παρενέβησαν και περίπου 1.500 άτομα συνελήφθησαν.

Οι δικαστές έκριναν ότι οι ταραξίες είχαν υποκινηθεί από τον Μπολσονάρο, ο οποίος σχεδίαζε παρέμβαση του στρατού για να τον επαναφέρει στην εξουσία.

Η έφεσή του απορρίφθηκε επίσημα στα μέσα Νοεμβρίου.

Με τη δημοσίευση σήμερα από το Ανώτατο Δικαστήριο του εγγράφου που πιστοποιεί ότι καμιά άλλη έφεση δεν είναι δυνατή, η εντολή εκτέλεσης της ποινής θα μπορούσε να εκδοθεί άμεσα από τον δικαστή που είναι αρμόδιος για την υπόθεση, τον Αλεξάντρ ντε Μοράες.

Η αβεβαιότητα παραμένει ακόμη για τον τόπο όπου ο πρώην πρόεδρος (2019-2022) θα εκτίσει την ποινή του.

Ο Μπολσονάρο τελεί υπό προσωρινή κράτηση από το Σάββατο στις εγκαταστάσεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην Μπραζίλια.

Σύμφωνα με τον δικαστή Μοράες, ο Μπολσονάρο επιχείρησε το Σάββατο λίγο μετά τα μεσάνυχτα να κάψει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με την ελπίδα να δραπετεύσει κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης διαδήλωσης υποστηρικτών του κοντά στο σπίτι του, στην πρωτεύουσα.

Η υπεράσπιση του πρώην προέδρου της Βραζιλίας επικαλέστηκε «κατάσταση ψυχικής σύγχυσης» που οφειλόταν στη λήψη φαρμάκων.

Ο δικαστής Μοράες διέταξε επίσης την Τρίτη ότι και άλλοι που κρίθηκαν ένοχοι ως συνεργοί του Μπολσονάρο, πρέπει να ξεκινήσουν την έκτιση των ποινών τους. Μεταξύ αυτών είναι ο στρατηγός Αγκούστο Ελένο, πρώην υπουργός Θεσμικής Ασφαλείας και ο στρατηγός Πάουλο Σέρτζιο Νογκέιρα ντε Ολιβέιρα, πρώην υπουργός άμυνας.

