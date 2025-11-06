Βραζιλία: Δεκάδες ηγέτες στη Διάσκεψη για το Κλίμα – απών βέβαια ο Τραμπ

Δεκάδες ηγέτες θα συναντηθούν την Πέμπτη στο Μπελέμ της Βραζιλίας ενόψει της ετήσιας διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα

Περίπου πενήντα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποδέχτηκαν την πρόσκληση του προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα να επισκεφθούν αυτή την πόλη του Αμαζονίου λίγες ημέρς πριν από την έναρξη της 30ής Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, COP30 (10-21 Νοεμβρίου).

Απουσιάζουν οι ηγέτες τεσσάρων από τις πέντε πιο ρυπογόνες οικονομίες στον κόσμο – Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία και Ρωσία. Αυτές οι χώρες θα εκπροσωπηθούν σε κατώτερο επίεπεδο, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως γνωστόν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, οπότε δεν έκρινε σκόπιμο να στείλει αντιπροσωπεία στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών.

Η επιλογή της πόλης Μπελέμ, της πρωτεύουσας της πολιτείας Παρά, ήταν αμφιλεγόμενη λόγω των περιορισμένων υποδομών της, οι οποίες αύξησαν το κόστος ταξιδιού για μικρές αντιπροσωπείες και ΜΚΟ. Μάλιστα η Βραζιλία αναγκάστηκε να αναζητήσει χρηματοδότηση για να φιλοξενήσει δωρεάν αντιπροσώπους από τις φτωχότερες χώρες σε δύο ναυλωμένα κρουαζιερόπλοια.

Αυτή η πόλη των περίπου 1,4 εκατομμυρίου κατοίκων, εκ των οποίων οι μισοί ζουν σε φαβέλες, δεν έχει φιλοξενήσει ποτέ στο παρελθόν διεθνές γεγονός τέτοιας κλίμακας, και οι ομοσπονδιακές αρχές και οι αρχές της Παραγουάης επένδυσαν σε ανακαινίσεις ή κατασκευές υποδομών.

«Αρκετά πια με τα λόγια»

Για την βραζιλιάνικη προεδρία, σκοπός είναι να διασωθεί η διεθνής συνεργασία δέκα χρόνια μετά τη συμφωνία του Παρισιού, την ώρα που ο ΟΗΕ παραδέχεται πλέον επίσημα ότι η αύξηση της θερμοκρασίας τα επόμενα χρόνια αναμένεται να υπερβεί τον στόχο του 1,5°C σε σύγκριση με την προβιομηχανική περίοδο.

Η Βραζιλία δεν θα επιδιώξει νέες, εμβληματικές αποφάσεις στο Μπελέμ, αλλά θέλει η COP30 να κατοχυρώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και να διασφαλίσει την τήρηση προηγούμενων υποσχέσεων, για παράδειγμα, σχετικά με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

«Αρκετά με τα λόγια, ήρθε η ώρα να εφαρμόσουμε όσα έχουμε συμφωνήσει» δήλωσε ο Λούλα, σε διεθνή πρακτορεία ειδήσεων. Σε άρθρο του στην Καθημερινή αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σε κάθε Κλιματική Σύνοδο ακούμε πολλές υποσχέσεις χωρίς να βλέπουμε ουσιαστικές δεσμεύσεις. Η εποχή των δηλώσεων καλής θέλησης έληξε και ήλθε η ώρα των σχεδίων δράσης.

Η Βραζιλία θα παρουσιάσει ένα ταμείο προστασίας των δασών (TFFF), μαζί με την δέσμευση για τετραπλασιασμό της παραγωγής βιώσιμων καυσίμων. Αρκετές χώρες θέλουν επίσης να επεκτείνουν τις δεσμεύσεις τους για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, ενός από τα αέρια που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και δισεκατομμυριούχος Μάικλ Μπλούμπεργκ ανακοίνωσε επένδυση 100 εκατ. δολαρίων για την ενίσχυση της συλλογής δεδομένων παρακολούθησης μεθανίου από ένα παγκόσμιο δίκτυο δορυφόρων.

Η αμερικανική απουσία μπορεί να είναι και κάτι… καλό

Εκατόν εβδομήντα χώρες συμμετέχουν στην COP30. Απουσιάζουν, όπως προαναφέρθηκε, οι ΗΠΑ, ο δεύτερος μεγαλύτερος ρυπαντής παγκοσμίως, κάτι που… ανακουφίζει όσων φοβούνταν ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία παρεμπόδιζε τη διαδικασία, όπως έκανε πρόσφατα, με την αναβολή κατά ένα έτος της υιοθέτησης του παγκόσμιου σχεδίου για τη μείωση των ρύπων από τις θαλάσσιες μεταφορές.

«Χωρίς την παρουσία των ΗΠΑ μπορεί να υπάρξει μια πραγματική πολυμερής συζήτηση», δήλωσε ο Πέδρο Αμπραμόβαι, αντιπρόεδρος προγραμμάτων στα Ιδρύματα Ανοικτής Κοινωνίας και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Λούλα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο Λούλα γενικά έχει επαφές με ηγέτες εκτός Λατινικής Αμερικής, στην Κίνα, την Αφρική, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ευρώπη για το θέμα. Την Πέμπτη ο βραζιλιάνος πρόεδρος θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Την Τετάρτη είχε διμερείς συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης και αξιωματούχους από τη Φινλανδία και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ενα μέρος των αναπτυσσόμενων χωρών παραμένει δυσαρεστημένο μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με κόπο πέρυσι στο Μπακού για τη χρηματοδότηση των δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής και θέλει να θέσει το ζήτημα ξανά στο τραπέζι. «Δεν πρόκειται για φιλανθρωπία, είναι αναγκαιότητα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Εβανς Νζουέβα διπλωμάτης από το Μαλάουι, που προεδρεύει της ομάδας των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση και τα Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα Κράτη (SIDS) επικεντρώνονται κυρίως στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω του περιορισμού των ορυκτών καυσίμων.

«Πολλές από τις χώρες μας δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν σε μια αύξηση της θερμοκρασίας που θα ξεπεράσει τους 2°C. Ορισμένες από τις χώρες μας δεν θα υπάρχουν πλέον», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ιλάνα Σέιντ, διπλωμάτης από το αρχιπέλαγος Παλάου του Ειρηνικού και πρόεδρος των SIDS.

