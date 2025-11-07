Βουλή: Με 160 ψήφους «πέρασε» το φορολογικό νομοσχέδιο

Τις θετικές ψήφους 160 βουλευτών έλαβε το φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Κατά ψήφισαν 84 βουλευτές, ενώ 49 τοποθετήθηκαν με το «Παρών». Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν 293 βουλευτές . Επί του Συνόλου του νομοσχεδίου ψήφισαν 289 βουλευτές, «υπέρ» ψήφισαν 160, «κατά» 71 και 58 «παρών».

«Η ευρεία αυτή κοινοβουλευτική αποδοχή αποδεικνύει ότι οι επιλογές της κυβέρνησης ως προς τον σχεδιασμό και την στόχευση των μέτρων ήταν σωστές, ρεαλιστικές και κοινωνικά δίκαιες, ανταποκρινόμενες στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της οικονομίας», ανέφεραν πηγές του ΥΠΕΘΟ.

Επίσης σημείωσαν ότι από τα 47 άρθρα του νομοσχεδίου, τα 37 συγκέντρωσαν περισσότερες από 200 ψήφους στην ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η Νέα Δημοκρατία, ενώ πλήθος άρθρων ξεπέρασαν τις 250 ψήφους. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση με έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο.

Η δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν τις φορολογικές ελαφρύνσεις, με επίκεντρο τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, συγκέντρωσε 214 ψήφους. Η μείωση των τεκμηρίων υπερψηφίστηκε από 248 βουλευτές, ενώ η εισαγωγή νέου συντελεστή 25% στα εισοδήματα από ενοίκια έλαβε 215 ψήφους.

Ισχυρή στήριξη είχαν και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιφέρειας. Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά έως 1.500 κατοίκους (και έως 1.700 στις ακριτικές περιοχές) συγκέντρωσε 261 ψήφους, τον ίδιο αριθμό με τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά. Εξίσου ευρεία κοινοβουλευτική αποδοχή (254 ψήφοι) είχε και η ρύθμιση για την αύξηση των αποδοχών στα Σώματα Ασφαλείας (αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική).

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News