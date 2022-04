Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ σε εκδήλωση του ψευδομουφτή στην Ξάνθη με φόντο την τουρκική σημαία

Βουλευτής της Βουλής των Ελλήνων σε εκδήλωση-πρόκληση του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής και της ψευδομουφτείας στην Ξάνθη με φόντο την τουρκική σημαία;

Και όμως ναι, καθώς σε φωτογραφία από εκδήλωση ιφτάρ στο πλαίσιο του ραμαζανιού, την οποία διοργάνωσε στο χωριό Λευκόπετρα ο ψευδομουφτής Ξάνθης, Αχμέτ Μέτε ( για τον οποίο «κόπτεται σε κάθε ευκαιρία εδώ και εδώ ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσσαβούσογλου/ δείτε κάτω και τη σχετική ανάρτηση), πρώτος-πρώτος το παρών έδωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής, Μπουρχάν Μπαράν.

Turkish Union of Xanthi is celebrating its 95th anniversary today. Congratulations! We support your efforts to use your proper name in accordance with ECtHR judgments.@ECHR_CEDH@itb1927 pic.twitter.com/ntdgH1GFp9

— Turkish MFA (@MFATurkiye) April 14, 2022