Βουδαπέστη: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές σε αντίπαλες προεκλογικές συγκεντρώσεις

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν, την Πέμπτη, στους δρόμους της ουγγρικής πρωτεύουσας σε αντίπαλες συγκεντρώσεις του κυβερνώντος κόμματος του Βίκτορ Ορμπαν και του βασικού του αντιπάλου, με την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του 2026 σε ένα εξαιρετικά πολωμένο πολιτικό κλίμα.

Η επέτειος της αποτυχημένης εξέγερσης του 1956 κατά της σοβιετικής κυριαρχίας στην Ουγγαρία, που γιορτάζεται την Πέμπτη, κατέχει κεντρική θέση στην ιδεολογία του λαϊκιστικού ακροδεξιού κόμματος Fidesz, το οποίο κάποτε ήταν σθεναρά αντικομμουνιστικό, αλλά έχει προσεγγίσει τη Ρωσία υπό την ηγεσία του Ορμπαν.

Το Fidesz, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, ανέμενε ρεκόρ συμμετοχής στη φετινή επέτειο στη Βουδαπέστη, την οποία βάφτισε «πορεία ειρήνης», ενώ ο Ορμπαν θα μιλούσε στους υποστηρικτές του στο Κοινοβούλιο.

Την ίδια ώρα, είχε οργανωθεί και η συγκέντρωση του Πέτερ Μαγιάρ, πρώην μέλους του Fidesz που έχει αναδειχθεί σε κύριο αντίπαλο του Ορμπαν, εκμεταλλευόμενος την ευρεία δυσαρέσκεια για τον πληθωρισμό-ρεκόρ και τα πολιτικά σκάνδαλα.

Εξι μήνες πριν από τις γενικές εκλογές του Απριλίου, το κόμμα του, το Tisza, βρίσκεται σε ισοπαλία με το Fidesz στις δημοσκοπήσεις. Ανεξάρτητα ιδρύματα τοποθετούν την αντιπολίτευση στην πρώτη θέση, ενώ φιλοκυβερνητικές δεξαμενές σκέψης προβλέπουν το αντίθετο αποτέλεσμα.

«Αν οι εκλογές γίνονταν αυτή την Κυριακή, το Fidesz θα λάμβανε το 27% των ψήφων και το Tisza το 37%», δήλωσε στον Guardian ο Μπαλάζ Μπότσκι, πολιτικός επιστήμονας και διευθυντής του ανεξάρτητου Ινστιτούτου IDEA, επικαλούμενος την τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου. Οι μηνιαίες έρευνες του Ινστιτούτου δείχνουν ότι το προβάδισμα του Tisza παραμένει σταθερό, πρόσθεσε.

In Hungary, pro-Orbán demonstrators marched on Republic Day chanting “We don’t want to die for Ukraine” and waving national flags. Protesters carried signs rejecting support for Kyiv, reflecting growing anti-Ukrainian sentiment among the Hungarian far-right. pic.twitter.com/8oUFvkKKGI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2025

Ένας σημαντικός παράγοντας είναι ότι ένας στους τέσσερις Ούγγρους εξακολουθεί να είναι αναποφάσιστος ή απρόθυμος να εκφράσει την πολιτική του τοποθέτηση. Θεωρείται ότι αυτοί οι ψηφοφόροι έκριναν την τελευταία εκλογή του Ορμπαν το 2022, παρά τις δημοσκοπήσεις που προέβλεπαν νίκη της αντιπολίτευσης.

Ο 43χρονος Μαγιάρ, πρώην δικηγόρος που αποχώρησε δημοσίως από το κυβερνών κόμμα τον Φεβρουάριο του 2024, έχει ισχυριστεί ότι το Fidesz διαπράττει «μια σειρά εγκλημάτων» και χρησιμοποιεί κρατικά κονδύλια για να μεταφέρει τους ψηφοφόρους του στην πρωτεύουσα, υποσχόμενος δωρεάν φαγητό και κουπόνια σε όσους παρευρεθούν.

Το κόμμα του ισχυρίζεται επίσης ότι η κυβέρνηση έχει απειλήσει τις εταιρείες λεωφορείων για να τις αποτρέψει από το να νοικιάσουν οχήματα στην αντιπολίτευση. «Πρέπει να δείξουμε ότι δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς, ψέματα και απειλές», έγραψε ο Μαγιάρ στο Facebook.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Fidesz, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς για απειλές προς τις εταιρείες λεωφορείων ως «ψευδείς ειδήσεις».

Ο Ορμπαν, με τη σειρά του, χαρακτήρισε την εκδήλωση του Μαγιάρ «πολεμική πορεία προς τις Βρυξέλλες».

Το Fidesz, το οποίο ελέγχει σημαντικό μέρος των μέσων ενημέρωσης, ισχυρίστηκε, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ότι ο ευρωβουλευτής Μαγιάρ, είναι «μαριονέτα» της ΕΕ ή πράκτορας της Ουκρανίας που θέλει να ωθήσει την Ουγγαρία σε πόλεμο.

Ο Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί την ακροδεξιά λαϊκιστική εξουσία εδώ και 15 χρόνια και έχει υπονομεύσει το κράτος Δικαίου και τη δημοκρατία, κάνει εκστρατεία με εθνικιστικές ιδέες, υποσχόμενος να κρατήσει τους μετανάστες έξω από τη χώρα και την Ουγγαρία μακριά από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Μαγιάρ τοποθετείται ως ο υποψήφιος κατά της διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι υπό την τρέχουσα ηγεσία της, η Ουγγαρία έχει γίνει η φτωχότερη και πιο διεφθαρμένη χώρα της ΕΕ.

Ο Ορμπαν έχει γίνει ο στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας στην ΕΕ, ενώ ο Μαγιάρ έχει εκφράσει την αλληλεγγύη του προς την Ουκρανία και έχει δεσμευτεί να μειώσει την εξάρτηση της Ουγγαρίας από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σηματοδοτώντας μια κίνηση απομάκρυνσης της χώρας από την επιρροή του Κρεμλίνου.

Ο Μαγιάρ πραγματοποιεί περιοδεία σε όλη τη χώρα, κατά την οποία, όπως λέει, έχει επισκεφθεί 158 πόλεις και χωριά, σε μια προφανή προσπάθεια να κερδίσει την υποστήριξη των αγροτικών περιοχών της Ουγγαρίας, όπου το Fidesz παραδοσιακά έχει ισχυρή παρουσία.

Ο Πέτερ Κρεκό, πολιτικός αναλυτής και διευθυντής της δεξαμενής σκέψης Political Capital με έδρα τη Βουδαπέστη, θεωρεί ότι οι εκλογές του Απριλίου θα έχουν παρόμοιο χαρακτήρα με τις δύο προηγούμενες. «Οι δύο προηγούμενες εκλογές ήταν ελεύθερες, αλλά άδικες», είπε, επισημαίνοντας την οικονομική ανισότητα μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

«Λίγα τεχνάσματα και η προεκλογική εκστρατεία» θα μπορούσαν ακόμα να αλλάξουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, είπε. «Νομίζω ότι είναι ένας ανοιχτός αγώνας και το προβάδισμα του Tisza μπορεί να ανατραπεί».

