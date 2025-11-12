Βορίζια: Συνελήφθη ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκαδιάκηδων

Νέες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, καθώς η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 23χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου και αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για την αιματηρή σύγκρουση που ακολούθησε την επόμενη ημέρα, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Ο 23χρονος, που είναι ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ενός εκ των θυμάτων της αιματηρής συμπλοκής, συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης στα Βορίζια από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, δυνάμει εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί από τον αρμόδιο ανακριτή.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η ταυτοποίησή του προέκυψε ύστερα από αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών, οπτικού υλικού και άλλων στοιχείων της προανακριτικής διαδικασίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός καταγράφηκε σε βίντεο τη νύχτα της επίθεσης, να φτάνει στο σπίτι που είχε μετατραπεί σε «μήλον της έριδος» μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Στο υλικό φαίνεται να ανοίγει το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του, να αφαιρεί έναν εκρηκτικό μηχανισμό και να τον τοποθετεί στην οικία των Φραγκιαδάκηδων.

Η έκρηξη που ακολούθησε προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο και, όπως αποδείχθηκε, άναψε τη σπίθα για το φονικό που συγκλόνισε το νησί την επόμενη ημέρα.

Η σύλληψη του 23χρονου έγινε στο κοιμητήριο του χωριού, όπου είχε μεταβεί με μέλη της οικογένειάς του για να φροντίσουν μνήματα. Ο νεαρός είναι γιος ενός από τους κατηγορούμενους που έχουν ήδη συλληφθεί, καθώς ο πατέρας του είχε ταυτοποιηθεί σε άλλο βίντεο να κρατά καλάσνικοφ τη στιγμή των πυροβολισμών.

Η ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαίωσε τη σύλληψη με ανακοίνωσή της, επισημαίνοντας πως η έρευνα συνεχίζεται υπό την εποπτεία της ανακριτικής Αρχής, ενώ δεν αποκλείονται περαιτέρω εξελίξεις στην υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και έντονη κινητοποίηση των Αρχών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 23χρονου

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

