Βορίζια: Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε το Σάββατο ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάγη, θύματος του μακελειού στα Βορίζια της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας συνεχίζει να αρνείται ότι ενεπλάκη στο αιματηρό περιστατικό, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, επιμένοντας ότι δεν είναι το άτομο που εμφανίζεται σε βίντεο να πυροβολεί με καλάσνικοφ.

Στο μεταξύ, το τελευταίο 24ωρο έγιναν 15 προσαγωγές ατόμων από την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κλιμάκιο των ΕΚΑΜ «χτενίζει» την περιοχή γύρω από το χωριό σε σπηλιές και ορεινούς όγκους για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αιματηρή συμπλοκή.

Οπως σημειώνεται η έρευνα εξελίσσεται σε δύο επίπεδα, στη συμπλοκή που οδήγησε στο θάνατο δύο ανθρώπων και στο ποιος έδωσε την εντολή για την κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, στην Κρήτη έχουν φτάσει 50 αστυνομικοί, ενώ ενισχύεται με επιπλέον 100 στελέχη το τμήμα Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος.

