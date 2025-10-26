Βορίδης για την επίθεση εναντίον του: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους

Επίθεση με αβγά και ύβρεις δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, από κουκουλοφόρους, ο Μάκης Βορίδης, στο Ηράκλειο, όπου έτρωγε σε εστιατόριο μαζί με την οικογένειά του και φίλους.

Ατομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά, επιτέθηκαν σε βάρος του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ, λίγο μετά τις 23:30. Αναποδογύρισαν τραπέζια, πέταξαν καρέκλες, και μπουκάλια απειλώντας την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων και προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, όπου υπάρχουν πολλά καταστήματα εστίασης.

Ο κ. Βορίδης και μέλη της οικογένειάς του, φυγαδεύτηκαν αρχικά σε διπλανό κατάστημα, μέχρι να επιτευχθεί με την επέμβαση της αστυνομίας, η ασφαλής αποχώρηση του από την περιοχή.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι σύνοδος αστυνομικός του κ. Βορίδη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ο οποίος μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, αποχώρησε.

Σύμφωνα με την αστυνομία έγιναν τέσσερις προσαγωγές, ωστόσο δεν προέκυψε η συμμετοχή τους στο επεισόδιο. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Βορίδης: «Εχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία»

Σχολιάζοντας το περιστατικό, ο κ. Βορίδης έγραψε σε ανάρτησή του:

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη. Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας.

Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

Μαρινάκης: «Μας κάνουν πιο δυνατούς»

Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί – άγνωστοι επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού», τόνισε ο κυβερνητικός εκπροσωπος Παυλος Μαρινάκης με αφορμή το επεισόδιο σε βάρος του Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο.

«Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Αγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και κατέληξε:

«Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News