Βόρεια Μακεδονία: Παραιτήθηκε ο δήμαρχος του Κότσανι μετά τη φονική πυρκαγιά

Ο δήμαρχος του Κότσανι, Λιούπτσο Παπάζοφ, υπέβαλε την παραίτησή του, τη Δευτέρα, έπειτα από την φωτιά σε κλαμπ που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 59 νέοι άνθρωποι στη Βόρεια Μακεδονία και να τραυματιστούν 160, πολλοί από τους οποίους σοβαρά.

Πρόκειται για την πρώτη παραίτηση μετά το τραγικό συμβάν του Σαββάτου προς Κυριακή στην πόλη των 25.000 κατοίκων. Οι περισσότεροι νεκροί έμεναν στο Κότσανι ή σε γειτονικές πόλεις.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παπάζοφ λέει ότι πρόκειται για μια μεγάλη απώλεια, που θα δημιουργήσει ένα αφόρητο κενό: «Αυτή η απώλεια είναι τεράστια! Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν τον πόνο που νιώθουμε όλοι. Αυτά τα παιδιά ήταν παιδιά μας. Γνώριζα τους περισσότερους, ήξερα τις οικογένειές τους και μερικοί από αυτούς ήταν οικογενειακοί φίλοι. Το σοκ και η απογοήτευση που νιώθω θα διαρκέσει όλη μου τη ζωή. Αυτή η τραγωδία άφησε το Κότσανι και τη Μακεδονία στο σκοτάδι και το κενό που έμεινε είναι αφόρητο», έγραψε ο Παπάζοφ.

Ο ίδιος ζήτησε από τους θεσμούς να διερευνήσουν περαιτέρω το περιστατικό και την ευθύνη όλων των εμπλεκομένων και είπε ότι θα είναι πλήρως διαθέσιμος στις Αρχές.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας και αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, από τις τάξεις του κόμματός του οποίου προέρχεται ο παραιτηθείς δήμαρχος, εκθείασε την ενέργεια του τελευταίου να παραιτηθεί, αν και δεν είχε, όπως είπε, καμία ευθύνη για το τραγικό συμβάν.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 15 άτομα, καθώς το κλαμπ, στην έξοδο της πόλης Κότσανι, φέρεται να λειτουργούσε χωρίς άδεια.

Τα περισσότερα θύματα ποδοπατήθηκαν κατά τον πανικό που δημιουργήθηκε όταν έπιασε φωτιά η οροφή του κλαμπ την ώρα της συναυλίας. Σύμφωνα με το BBC, η πίσω έξοδος ήταν κλειδωμένη, με αποτέλεσμα όσοι βρίσκονταν μέσα στον χώρο, να έχουν μόνο μία οδό διαφυγής από την κεντρική είσοδο.

Εβδομήντα από τους τραυματίες φέρουν εκτεταμένα εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, κυρίως σε κεφάλι, αυχένα, θώρακα, πλάτη, χέρια και δάχτυλα, ενώ έχουν εισπνεύσει μονοξείδιο του άνθρακα.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Βόρεια Μακεδονία μετά την καταστροφική πυρκαγιά.

Μερικές χιλιάδες φοιτητές και μαθητές στα Σκόπια συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι στην πλατεία του κρατικού πανεπιστημίου της πόλης «Κύριλλος και Μεθόδιος» για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Στη συγκέντρωση παρέστη και η υπουργός Παιδείας της Βόρειας Μακεδονίας, Βέσνα Γιάνεφσκα.

Officials say at least 59 people are dead after a fire tore through an unlicensed nightclub in North Macedonia early Sunday morning. Read more https://t.co/9zY2mgjYkB pic.twitter.com/ezBEsMH8pW

— Reuters Asia (@ReutersAsia) March 17, 2025