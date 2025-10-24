Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ φτιάχνει μνημείο για τους νεκρούς του στο ουκρανικό μέτωπο

Η Βόρεια Κορέα ξεκίνησε την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους στρατιωτικούς της που έπεσαν στη μάχη στη Ρωσία, πολεμώντας τους Ουκρανούς.

Την είδηση μετέδωσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης, με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να εξαίρει, κατά τη διάρκεια τελετής θεμελίωσης, το «ιστορικό απόγειο» των σχέσεων με τη Μόσχα.

Το «μουσείο στη μνήμη των ανδραγαθημάτων στη μάχη σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό» θα ανεγερθεί στην πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ, όπου ο Κιμ και ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Βόρεια Κορέα, Αλεξάντερ Ματσεγκόρα, παραβρέθηκαν στη θεμελίωσή του, μετέδωσε το KCNA.

Κατά τη διάρκεια της τελετής την Πέμπτη, ο βορειοκορεάτης δικτάτορας χαρακτήρισε το μουσείο αυτό «ιερό τόπο αφιερωμένο στην αθανασία αληθινών πατριωτών».

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα ενέτειναν τη στρατιωτική συνεργασία τους τα τελευταία χρόνια. Η Πιονγιάνγκ προμήθευσε τη Μόσχα με όπλα και πυρομαχικά για να υποστηρίξει τον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Νότιας Κορέας, τουλάχιστον 600 βορειοκορεάτες στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν, κυρίως στις επιχειρήσεις για την ανακατάληψη τομέα της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ, ο οποίος είχε καταληφθεί σε αιφνιδιαστική επίθεση της Ουκρανίας το καλοκαίρι του 2024.

Ο Κιμ συνεχάρη μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του, παρόντα στην περιφέρεια Κουρσκ για έναν χρόνο, επειδή βοήθησαν τη Ρωσία να καταγάγει «αποφασιστική νίκη», σύμφωνα με το KCNA.

«Οι ήρωές μας κατέστρεψαν τους διαβολικούς νεοναζιστές εισβολείς χάρη στην αποφασιστικότητά τους να μην ανεχθούν καμιά επίθεση και να αφανίσουν τους επιτιθέμενους», ανέφερε στην ομιλία του, που μεταδόθηκε από το πρακτορείο, στην οποία τόνισε ακόμη πως η σχέση ανάμεσα στην Πιονγιάνγκ και τη Μόσχα «φθάνει πλέον στο ιστορικό απόγειό της».

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης διευκρίνισε πως το μουσείο θα συμπεριλαμβάνει γλυπτά που θα αναπαριστούν τους στρατιώτες οι οποίοι πολέμησαν στη Ρωσία, φωτογραφικό υλικό και έργα τέχνης που θα εικονίζουν τη δράση τους.

Η Πιονγιάνγκ και η Μόσχα υπέγραψαν συμφωνία ασφαλείας και άμυνας το 2024, που προβλέπει πως η μία υπερασπίζεται την άλλη αν δεχτεί επίθεση.

Στη ρωσική πρωτεύουσα οργανώθηκε καλλιτεχνική έκθεση για να τιμηθεί η σχέση με τη Βόρεια Κορέα. Εικόνιζε βορειοκορεάτες και ρώσους στρατιώτες να αντιστέκονται στην εχθρική Δύση.

