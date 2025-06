Βόρεια Αμερική: Δεκάδες άνθρωποι στο νοσοκομείο λόγω καύσωνα

Δεκάδες άνθρωποι έχουν νοσηλευτεί λόγω του σπάνιου καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Περισσότεροι από 150 άνθρωποι υπέστησαν θερμική καταπόνηση ή θερμοπληξία σε μια υπαίθρια τελετή αποφοίτησης σχολείου στο Πάτερσον του Νιου Τζέρσεϊ τη Δευτέρα, ενώ ο δήμαρχος της πόλης κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Στην Ουάσινγκτον, έξι άτομα χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη κατά τη διάρκεια συναυλίας της νοτιοκορεατικής μπάντας «Stray Kids».

Προειδοποιήσεις για καύσωνα έχουν εκδοθεί από το μεσοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ έως την ανατολική ακτή, καθώς και σε περιοχές του Οντάριο, του Κεμπέκ και της Νέας Σκωτίας στον Καναδά, επηρεάζοντας περισσότερα από 160 εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Πιο νότια, κατά μήκος της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, δεκάδες άτομα στη Βόρεια Καρολίνα ζήτησαν ιατρική περίθαλψη λόγω της υπερβολικής ζέστης.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τουλάχιστον 41 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, νοσηλεύτηκαν στην κεντρική Βόρεια Καρολίνα.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, οι Αρχές ακύρωσαν κάποιες τελετές αποφοίτησης που θα γίνονταν σε υπαίθριους χώρους μετά το περιστατικό στο Πάτερσον.

Ο δήμαρχος της πόλης, Αντρέ Σαγιέγκ, ακύρωσε όλες τις υπαίθριες εκδηλώσεις στην περιοχή και άνοιξε κλιματιζόμενους χώρους για τους κατοίκους.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική ενδέχεται να επιδεινώσουν τον κίνδυνο για την εκδήλωση προβλημάτων που οφείλονται στις υψηλές θερμοκρασίες, ιδίως λόγω των υψηλών επιπέδων υγρασίας.

Breaking Records‼️

A powerful high pressure system over the central-east #UnitedStates this week, is fueling a widespread and dangerous #HeatWave that is affecting nearly half of the country’s population.🌡️@jenniffergtv has the latest update below!👇🏻https://t.co/ifM3Hlg56Q pic.twitter.com/cRyB93Nf8g

— Meteored US | theweather.com (@MeteoredUS) June 25, 2025