Βόμβα: Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής θα ψηφίσει κατά του Τραμπ!

Ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών Μιτ Ρόμνεϊ έσπασε το κομματικό τείχος προστασίας που υψώθηκε στη Γερουσία για να προφυλάξει τον αμερικανό πρόεδρο και ψήφισε υπέρ της καταδίκης του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε λίγες ώρες από τώρα ο Τραμπ αναμένεται να αθωωθεί, παρά την καταδικαστική ψήφο του Ρόμνεϊ, ωστόσο θα μείνει στην Ιστορία η μομφή ότι ένας Ρεπουμπλικανός όρθωσε ανάστημα και αποδέχθηκε ότι ο πρόεδρός του είναι ένοχος για κατάχρηση εξουσίας.

Σε ανακοίνωσή του, ο γερουσιαστής τόνισε ότι «υπήρξαν πιέσεις για να ψηφίσω ό,τι και οι υπόλοιποι» και πως παρά το ότι στηρίζει αρκετά από τα πεπραγμένα του προέδρου, θα αφήσει στην άκρη τα προσωπικά και πολιτικά του ταμπού, ψηφίζοντας υπέρ της καθαίρεσης του Τραμπ.

«Η σοβαρή ερώτηση την οποία πρέπει να απαντήσουν οι γερουσιαστές είναι αν ο πρόεδρος διέπραξε μια πράξη τόσο ακραία και ανόητη ώστε να αποτελεί σοβαρό έγκλημα. Μάλιστα, το έκανε» είπε χωρίς περιστροφές ο Ρόμνεϊ σε ομιλία του στη Γερουσία.

«Ο πρόεδρος είναι ένοχος μιας φρικτής κατάχρησης της εμπιστοσύνης του κόσμου. Γνωρίζω ότι ορισμένοι στο κόμμα μου θα αποδοκιμάσουν σθεναρά την απόφασή μου και, σε ορισμένους κύκλους, θα καταγγελθώ με σθένος», πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας ότι θα ψηφίσει υπέρ της ενοχής του Τραμπ για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας, αλλά θα ψηφίσει υπέρ της αθώωσης του για τη δεύτερη κατηγορία, της παρακώλυσης της λειτουργίας του Κογκρέσου.

Σε μια φορτισμένη ομιλία ο Ρόμνεϊ αναγνώρισε πως η ψήφος του δεν είναι αρκετή για να αποτρέψει την αθώωση του Τραμπ, αλλά τόνισε πως ήταν ζήτημα καθήκοντος.

«Με την ψήφο μου θα πω στα παιδιά μου και στα παιδιά τους ότι έκανα το καθήκον μου. Αυτό που έκανε ο πρόεδρος ήταν λάθος. Οδυνηρό λάθος» υπογράμμισε.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που ένας γερουσιαστής ψηφίζει για την καταδίκη προέδρου του κόμματός του.

Η κίνηση αυτή του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή αναμένεται να προκαλέσει την οργίλη απάντηση του αμερικανού προέδρου, αφού καταδεικνύει ότι και στο εσωτερικό του κόμματός του η υποστήριξη στο πρόσωπό του δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη μέσα σε προεκλογική, μάλιστα, περίοδο.

Οι τελευταίες μεθοδεύσεις για βιαστικό κλείσιμο της διαδικασίας της δίκης, χωρίς εξέταση «κομβικών» μαρτύρων, έκλεισε ως φαίνεται τα στόματα, αλλά όχι όλα.

Romney: “The president’s insistence that [the Bidens] be investigated by the Ukrainians is hard to explain other than as a political pursuit.”

“There’s no question in my mind that were their names not Biden, the president would never have what he did.” https://t.co/pZ46hjTyU1 pic.twitter.com/UONT1TpWlw

— ABC News (@ABC) February 5, 2020