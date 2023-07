Βιβλία και άλλα αναμνηστικά του Τσάρλι Γουάτς σε δημοπρασία

Ο Τσάρλι Γουάτς ήταν ένας ήσυχος και χαλαρός άνθρωπος, με πολλά καλλιτεχνικά πάθη. Ο αείμνηστος ντράμερ των Rolling Stones διατηρούσε τη δική του πολυμελή τζαζ μπάντα για πάνω από τρεις δεκαετίες, ενώ παράλληλα ήταν φανατικός αναγνώστης βιβλίων της κλασικής λογοτεχνίας.

Η βιβλιοθήκη του περιείχε δεκάδες σπάνιες πρώτες εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των υπογεγραμμένων πρώτων εκδόσεων του «Υπέροχου Γκάτσμπι» του Εφ. Σκοτ Φιτζτζέραλντ, και του κλασικού αστυνομικού μυθιστορήματος του Σερ Αρθουρ Κόναν Ντόιλ, «Το Σκυλί των Μπάσκερβιλ» –του πέμπτου βιβλίου με τις περιπέτειες του ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς– αναφέρει ρεπορτάζ του BBC.

Τώρα, δύο χρόνια μετά τον θάνατό του, μερικές από αυτές τις πολύτιμες εκδόσεις βγαίνουν σε δημοπρασία. Παράλληλα πωλείται και η συλλογή τζαζ αναμνηστικών του ντράμερ. Ο οίκος Christie’s, που φιλοξενεί τον πλειστηριασμό, θα εκθέσει τα κυριότερα κομμάτια της συλλογής στη Νέα Υόρκη, το Λος Αντζελες και το Λονδίνο, πριν από την πώληση, που είναι προγραμματισμένη για τις 28-29 Σεπτεμβρίου.

Το υπογεγραμμένο αντίγραφο του «Γκάτσμπι» ηγείται της δημοπρασίας, με εκτιμώμενη τιμή 234.000-350.000 ευρώ. Ο Φιτζέραλντ αφιέρωσε το βιβλίο στον σεναριογράφο της MGM, Χάρολντ Γκόλντμαν, με τον οποίο συνεργάστηκε στην κωμωδία του 1938, «A Yank In Oxford», με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Τέιλορ και Βίβιαν Λι. Η αφιέρωση αναφέρει: «Για τον Χάρολντ Γκόλντμαν, τον αυθεντικό “Γκάτσμπι” αυτής της ιστορίας, σε ευχαριστώ που με άφησες να αποκαλύψω αυτά τα μυστικά του παρελθόντος του».

Προς πώληση είναι επίσης ένα πρώιμο, δοκιμαστικό αντίγραφο του κλασικού μυθιστορήματος «Brideshead Revisited», του Ιβλιν Γουό, το οποίο ο συγγραφέας έστειλε σε φίλους του για τα σχόλιά τους, το 1944. Ο Γουό αργότερα έκανε αρκετές αλλαγές στο μυθιστόρημα, συμπεριλαμβανομένης της επανεγγραφής του τέλους, και της αλλαγής ορισμένων ονομάτων.

Η πρώτη έκδοση της περιπέτειας του Σέρλοκ Χολμς «Το Σκυλί των Μπάσκερβιλ» υπογράφεται με το σχόλιο του Ντόιλ: «Περπάτησα όλο το Ντάρτμουρ, πριν γράψω αυτό το βιβλίο», μια αναφορά στο σκηνικό όπου διαδραματίζεται το βιβλίο. Αλλα σημαντικά σημεία της έκθεσης και της δημοπρασίας περιλαμβάνουν σπάνιες και πρώτες εκδόσεις βιβλίων των Αγκαθα Κρίστι, Π.Τζέι Γόουντχαους και Τζέιμς Τζόις.

«Ηταν πολύ υπερήφανος που είχε αυτά τα αντικείμενα», λέει ο Πολ Σέξτον, ο οποίος έγραψε την εξουσιοδοτημένη βιογραφία του Γουάτς, «Charlie’s Good Tonight». «Εκτιμούσε τον χρόνο του στο σπίτι και διάβαζε στις περιοδείες του συγκροτήματος, οπότε η λογοτεχνία ήταν ένα πολύ σημαντικό μέρος της προσωπικότητάς του».

Και προσθέτει: «Δεν νομίζω ότι τα απέκτησε επειδή ήξερε ότι θα γίνονταν πολύτιμα, απλώς ένιωθε τεράστια ικανοποίηση από την ιδιοκτησία αυτών των σπουδαίων έργων και από τον εντοπισμό, με τη βοήθεια ειδικών, των πρωτότυπων πρώτων εκδόσεών τους».

Οπως γνωρίζουν όλοι οι φανατικοί οπαδοί των Rolling Stones, τα βιβλία δεν ήταν το μόνο πάθος του σταρ. Συγκέντρωνε επίσης αναμνηστικά από τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, ασημικά αντίκες, vintage αυτοκίνητα, σετ από τύμπανα – είχε μέχρι και μια ντουλάπα με κοστούμια του Εδουάρδου του VIII, από την κλασική βρετανική εταιρία ένδυσης, Savile Row.

Αλλά η μεγαλύτερη εμμονή της ζωής του ήταν η τζαζ μουσική. Μεγαλώνοντας στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, αυτός και ο δια βίου φίλος του, Ντέιβ Γκριν, εξοικονομούσαν όλα τα χρήματά τους για να αγοράζουν δίσκους 78 στροφών από τους θρύλους της τζαζ, Τζέλι Ρολ Μόρτον, Τζόνι Ντοντς, Τσάρλι Πάρκερ και Ντίζι Γκιλέσπι.

Ενας από τους αγαπημένους του δίσκους ήταν το «Walkin’ Shoes» από το κουαρτέτο του Τζέρι Μάλιγκαν, με τα τύμπανα του Τσίκο Χάμιλτον – τον οποίο ο Τσάρλι επιχείρησε να μιμηθεί, αφαιρώντας το λαιμό ενός μπάντζο και χτυπώντας το σώμα του με συρμάτινες βούρτσες (σήμα κατατεθέν των τζαζ τυμπάνων). Αρχισε να συλλέγει ηχογραφήσεις τζαζ στην εφηβεία του, και αυτό επιταχύνθηκε μόλις οι Rolling Stones άρχισαν να βγάζουν χρήματα.

«Επηρεάστηκε πάρα πολύ, όχι μόνο από τον ήχο της τζαζ, αλλά και από την εμφάνιση της τζαζ», αποκαλύπτει ο Σέξτον. «Αν κάποιος φορούσε ένα συγκεκριμένο πουκάμισο σε ένα από τα κλασικά εξώφυλλα του άλμπουμ του, τότε έπρεπε να έχει αυτό το πουκάμισο. Ηταν σε απόλυτο μήκος κύματος με τη λατρεία του για αυτούς τους μουσικούς… γιατί απλά δεν θεωρούσε τον εαυτό του ως ίσο τους».

Μερικά από αυτά τα αντικείμενα πωλούνται τώρα από τους κληρονόμους του εκλιπόντος μουσικού – με ιδιαίτερη έμφαση στον αγαπημένο του σαξοφωνίστα, Τσάρλι Πάρκερ. Μεταξύ των αντικειμένων αυτών είναι η κάρτα μέλους του σωματείου «Parker’s Associated Musicians», τα συμβόλαια για τις πρόβες του θρυλικού τραγουδιού του Πάρκερ, «Alto Break» από το 1946, και ένα ζευγάρι βραβείων της τζαζ διοργάνωσης Down Beat, που ο τζαζίστας κέρδισε το 1952.

Στην έκθεση και στον πλειστηριασμό θα παρουσιαστεί επίσης η γεμάτη σχόλια παρτιτούρα του Τζορτζ Γκέρσουιν για το κλασικό «Porgy και Bess», με εκτιμώμενη τιμή 11.700–17.500 ευρώ. Περαιτέρω κομμάτια της τζαζ συλλογής του περιλαμβάνουν δύο παρτιτούρες του Ιρβινγκ Μπερλίν –«Songs From the Top Hat» και «Songs From Follow the Fleet»– με αφιέρωση στην Τζίντζερ Ρότζερς, και δύο ενεπίγραφες παρτιτούρες πιάνου από τον επιδραστικό κορνετίστα Λίον «Μπιξ» Μπαϊντερμπέκε.

Ομως, παρότι ο Γουάτς ήταν φανατικός συλλέκτης μουσικών αναμνηστικών, δεν μπόρεσε ποτέ να καταλάβει τους ανθρώπους που αγόραζαν αναμνηστικά αντικείμενα γύρω από τους Rolling Stones. «Νομίζω ότι πίστευε πως ήταν λίγο τρελοί», λέει ο Σέξτον. «Ποτέ δεν εντάχθηκε στη μυθολογία των Stones. Στο τέλος της ημέρας, στην ουσία ήταν μια δουλειά για εκείνον – όσο κι αν ήταν πολύ περήφανος για αυτήν».

Ο πλειστηριασμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη – μια ζωντανή διαδικασία πώλησης στα κεντρικά γραφεία της Christie’s στο Λονδίνο στις 28 Σεπτεμβρίου, και μια διαδικτυακή πώληση, που θα διαρκέσει από τις 15 έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Τα κυριότερα κομμάτια της συλλογής θα παρουσιαστούν στο Λος Αντζελες από τις 25 έως τις 29 Ιουλίου, στη Νέα Υόρκη από τις 5 έως τις 8 Σεπτεμβρίου, και στο Λονδίνο από τις 20 έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

