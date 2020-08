Βηρυτός: Νύφη φωτογραφιζόταν την στιγμή της έκρηξης

Ακόμα ένα συγκλονιστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας από την ώρα της έκρηξης στη Βηρυτό, στο οποίο φαίνεται μια νύφη να ποζάρει στον φωτογραφικό φακό.

Μια νεαρή γυναίκα είχε προγραμματίσει την φωτογράφηση του γάμου της για το απόγευμα της Τρίτης -ωστόσο δεν γνώριζε το τί επρόκειτο να συμβεί λίγο μετά.

Τη μια στιγμή, λοιπόν, χαμογελάει στον φακό υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής και την άλλη στιγμή ο φακός την πιάνει να τρέχει να σωθεί καθώς όλα διακόπτονται απότομα από το ωστικό κύμα της φονικής έκρηξης.

Beirut: The bride was ready to take pictures, and the explosion came pic.twitter.com/x6drJ6vfNv

