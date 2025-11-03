VIP διακίνηση μεταναστών στο Αιγαίο – στα χέρια των Αρχών στέλεχος του κυκλώματος

Στη σύλληψη ενός από τα ηγετικά μέλη διεθνούς κυκλώματος διακίνησης μεταναστών, προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντόνισε το τμήμα Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Η κοινή επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Βεντάλια», οδήγησε στη σύλληψη ενός σύρου υπηκόου, κατόχου σουηδικού διαβατηρίου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ο άνδρας, που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο σε οργανωμένο δίκτυο μεταφοράς μεταναστών, εντοπίστηκε και συνελήφθη την 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεταναστών από τις τουρκικές ακτές προς νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, και στη συνέχεια προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η τιμή για κάθε μεταφορά κυμαινόταν από 8.000 έως 10.000 ευρώ ανά άτομο.

Οι διακινητές, για να αποφεύγουν τον εντοπισμό, χρησιμοποιούσαν πολυτελή σκάφη στα οποία οι μετανάστες κρύβονταν σε καμπίνες, ενώ στις διαδρομές συμμετείχαν γυναίκες από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ που υποδύονταν τις επιβάτιδες σε εικονικά πάρτι.

Κατά την κατ’ οίκον έρευνα που ακολούθησε, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης, τα οποία εξετάζονται ως κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως αποτέλεσμα πολυετούς και συντονισμένης έρευνας, καθώς ο ύποπτος βρισκόταν υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ ήδη από το 2020. Το τελευταίο διάστημα, διέμενε με την οικογένειά του σε πολυτελή βίλα στα νότια προάστια της Αθήνας, ενώ οι έρευνες για πιθανή εμπλοκή συνεργών του συνεχίζονται.

